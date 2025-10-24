मारुति सुजुकी जिम्नी 5-डोर एसयूवी ने भारत से कुल 1 लाख यूनिट का निर्यात आंकड़ा किया पार

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि जिम्नी 5-डोर एसयूवी ने भारत से कुल 1 लाख यूनिट का निर्यात आंकड़ा पार कर लिया है।

जिम्नी 5-डोर एसयूवी का निर्यात वर्ष 2023 में शुरू हुआ था। भारत में विशेष रूप से निर्मित इस एसयूवी को जापान, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया सहित 100 से अधिक देशों में भेजा जा चुका है।

कंपनी ने कहा, "जनवरी 2025 में 'जिम्नी नोमाडे' नाम से जापान में जिम्नी 5-डोर के प्रवेश को शानदार प्रतिक्रिया मिली और शुरुआत के कुछ ही दिनों में इसके ऑर्डर 50,000 के आंकड़े को पार कर गए। यह दुनिया के सबसे विकसित और गुणवत्ता के प्रति सजग ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक में जिम्नी की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है।"

मारुति सुजुकी के अनुसार, जिम्नी 5-डोर को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें लैडर-फ्रेम चेसिस और सुजुकी के प्रूवन ऑलग्रिप प्रो (4डब्ल्यूडी) का कॉम्बिनेशन है, जो बेहतरीन ऑफ-रोड डायनामिक्स और स्थिरता प्रदान करता है।

1.5-लीटर पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित, यह ड्यूरेबिलिटी, सिंपलीसिटी और भरोसेमंद प्रदर्शन का एक अनूठा संतुलन प्रदान करता है, जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने वाले ड्राइवरों और गुणवत्ता व कार्यक्षमता के प्रति सजग वैश्विक ग्राहकों, दोनों को आकर्षित करता है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ, हिसाशी ताकेउची ने कहा, "जिम्नी की वैश्विक स्तर पर आधी सदी से भी अधिक पुरानी विरासत है। जिम्नी 5-डोर का 1 लाख यूनिट निर्यात का आंकड़ा पार करना मारुति सुजुकी के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। हम इस प्रशंसित एसयूवी में दुनिया भर के ग्राहकों के भरोसे के लिए उनके तहे दिल से आभारी हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि जिम्नी के मजबूत ऑफ-रोड डीएनए, विश्वसनीय प्रदर्शन और बेजोड़ गुणवत्ता ने 100 से अधिक देशों में प्रशंसा अर्जित की है।

मारुति सुजुकी द्वारा निर्यात किए गए 16 अन्य मॉडलों के साथ, जिम्नी 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' का एक शानदार उदाहरण है।

ताकेउची ने कहा कि कंपनी के निर्यात में सालाना आधार पर वृद्धि हमारे उत्पादों के प्रति ग्राहकों के प्रेम और विश्वास को दर्शाती है और विश्व स्तरीय ऑटोमोबाइल निर्माण के केंद्र के रूप में भारत के उदय को दर्शाती है।

यह उपलब्धि मारुति सुजुकी की मजबूत और निरंतर निर्यात वृद्धि दर की पुष्टी करती है।

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 2 लाख से अधिक वाहनों के निर्यात के साथ, कंपनी ने लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और अपनी अब तक की सबसे अधिक अर्ध-वार्षिक निर्यात मात्रा दर्ज की। वित्त वर्ष 2024-25 में, कंपनी ने 3.3 लाख से अधिक वाहनों का निर्यात किया था।

देश के यात्री वाहन निर्यात में मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत से अधिक है।

--आईएएनएस

एसकेटी/