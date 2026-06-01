मारुति सुजुकी इंडिया ने मई में बनाया नया रिकॉर्ड, बिक्री 2.43 लाख वाहनों के करीब पहुंची

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को बताया कि उसने मई में 2,42,688 वाहनों के साथ अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है, जिसने अप्रैल में बनाए अपने पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।

मई 2025 में बेची गई 1,80,077 यूनिट्स की तुलना में कंपनी की कुल बिक्री लगभग 34.8 प्रतिशत बढ़ी है।

कंपनी ने बताया कि मई में उसकी घरेलू बिक्री 1,93,535 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने की 1,38,690 यूनिट्स के मुकाबले लगभग 39 प्रतिशत अधिक है।

कंपनी के अनुसार, मई में निर्यात 41,914 यूनिट्स रहा, जबकि अन्य ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (ओईएम) को 7,239 वाहनों की आपूर्ति की गई।

हैचबैक, सेडान, वैन और यूटिलिटी वाहनों वाले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ने बिक्री वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान दिया। इस श्रेणी में 1,90,337 वाहन बेचे गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 1,35,962 थी।

ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, जिम्नी, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, अर्टिगा, एक्सएल6 और इनविक्टो जैसे यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 44.4 प्रतिशत बढ़कर 79,267 यूनिट्स पहुंच गई, जो पिछले वर्ष 54,899 यूनिट्स थी।

वहीं, ऑल्टो और एस-प्रेसो मॉडल की बिक्री दोगुने से अधिक बढ़कर 16,275 यूनिट्स हो गई।

मई 2026 में कंपनी का निर्यात बढ़कर 41,914 यूनिट्स हो गया, जबकि मई 2025 में यह 31,219 यूनिट्स था।

कंपनी के कमर्शियल वाहन मॉडल की बिक्री भी बढ़कर 3,198 यूनिट्स हो गई, जो पिछले वर्ष 2,728 यूनिट्स थी।

मारुति सुजुकी ने अप्रैल में 2,39,646 वाहनों की कुल बिक्री दर्ज की थी, जो पिछले वर्ष के 1,79,791 वाहनों की तुलना में 33.29 प्रतिशत अधिक थी।

अप्रैल में घरेलू बिक्री भी रिकॉर्ड 1,91,122 यूनिट्स रही थी, जो एक साल पहले 1,42,053 यूनिट्स थी। इसने दिसंबर 2025 में बने 1,82,165 यूनिट्स के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर लिया था।

कंपनी ने पहले बताया था कि वह वित्त वर्ष 2030-31 तक रेल मार्ग से वाहन भेजने का हिस्सा बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना चाहती है।

इसके लिए कंपनी अपनी आगामी खरखौदा विनिर्माण यूनिट्स में इन-प्लांट रेलवे साइडिंग भी स्थापित करेगी। कंपनी का मानना है कि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ईंधन की बचत होगी और सड़कों पर यातायात का दबाव भी घटेगा।

मारुति सुजुकी ने मई में घोषणा की थी कि जून 2026 से उसके विभिन्न मॉडलों की कीमतों में अधिकतम 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी।

कंपनी ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग में कच्चे माल और परिचालन लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण यह फैसला लिया गया है।

--आईएएनएस

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