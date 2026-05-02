मारुति सुजुकी इंडिया ने अप्रैल में दर्ज की वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री, 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ हुई 2.39 लाख यूनिट्स की बिक्री

नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि उसने अप्रैल महीने में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की। यह नए वित्त वर्ष की मजबूत शुरुआत का संकेत है। यह बिक्री सभी सेगमेंट, खासकर छोटी कारों और एसयूवी की अच्छी मांग से प्रेरित है।

कंपनी ने अप्रैल में कुल 2,39,646 वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल इसी महीने की 1,79,791 यूनिट्स के मुकाबले 33.29 प्रतिशत ज्यादा है।

घरेलू बिक्री भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और 1,91,122 यूनिट्स रही, जो एक साल पहले 1,42,053 यूनिट्स थी। इससे पहले दिसंबर 2025 में 1,82,165 यूनिट्स का रिकॉर्ड बना था, जिसे अब पार कर लिया गया है।

सबसे ज्यादा बढ़त एंट्री-लेवल सेगमेंट में देखने को मिली। मिनी कार कैटेगरी, जिसमें ऑल्टो और एस-प्रेसो जैसे मॉडल आते हैं, की बिक्री बढ़कर 16,066 यूनिट्स हो गई, जो पिछले साल अप्रैल में 6,332 यूनिट्स थी।

कॉम्पैक्ट सेगमेंट, जिसमें बलेनो, स्विफ्ट, डिजायर और वैगनआर जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं, ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इस सेगमेंट की बिक्री बढ़कर 80,659 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले साल यह 61,912 यूनिट्स थी।

कंपनी के यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) सेगमेंट में भी अच्छी मांग बनी रही। ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रॉन्क्स और ग्रैंड विटारा जैसे मॉडल्स की बिक्री बढ़कर 77,892 यूनिट्स हो गई, जो पिछले साल 59,022 यूनिट्स थी।

वहीं, लाइट कमर्शियल व्हीकल 'सुपर कैरी' की बिक्री लगभग स्थिर रही और 3,418 यूनिट्स रही, जो पिछले साल अप्रैल में 3,349 यूनिट्स थी।

निर्यात (एक्सपोर्ट) ने भी कुल वृद्धि में बड़ा योगदान दिया। अप्रैल में निर्यात बढ़कर 40,054 यूनिट्स हो गया, जो एक साल पहले 27,911 यूनिट्स था।

इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने बताया था कि उसने वित्त वर्ष 2025-26 में 23.4 लाख यूनिट्स का अब तक का सबसे ज्यादा वार्षिक उत्पादन किया है।

इस उपलब्धि के साथ, मारुति सुजुकी इंडिया देश की पहली ऐसी ऑटो कंपनी बन गई है जिसने पैसेंजर व्हीकल्स में इतना बड़ा उत्पादन रिकॉर्ड बनाया है।

कंपनी ने यह भी कहा कि वह अपने उत्पादन को बढ़ाकर करीब 40 लाख यूनिट्स प्रति वर्ष तक ले जाने का लक्ष्य रखती है।

--आईएएनएस

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