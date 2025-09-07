अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

मार्केट आउटलुक: टैरिफ, महंगाई, एफआईआई और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों से अगले हफ्ते तय होगा बाजार का रुझान

Sep 07, 2025, 02:02 PM

मुंबई, 7 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होने वाला है। टैरिफ, महंगाई, एफआईआई और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों से बाजार की दिशा तय होगी।

सरकार की ओर से 12 सितंबर को खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए जाएंगे। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 1.55 प्रतिशत रही थी। यह आंकड़े दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है और मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, इसमें औद्योगिक निर्यात पर समझौते करने वाले व्यापारिक साझेदारों को सोमवार से टैरिफ छूट प्रदान की जाएगी। इस कदम के अंतर्गत निकल, सोना, फार्मास्युटिकल कंपाउंड और केमिकल जैसी प्रमुख सामग्रियां शामिल हैं।

इसके अलावा, अमेरिका में अगले हफ्ते महंगाई, जॉबलेस क्लेम आदि के आंकड़े आएगे, इनका वैश्विक बाजार पर असर देखने को मिल सकता है।

बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छा रहा। इस दौरान निफ्टी 314.15 अंक या 1.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,741 और सेंसेक्स 901.11 अंक या 1.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,710.76 पर था।

1-5 सितंबर तक के कारोबारी सत्र में निफ्टी ऑटो (5.45 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (5.75 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (1.96 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (1.47 प्रतिशत), निफ्टी कमोडिटी (2.52 प्रतिशत) और निफ्टी कंजप्शन (2.58 प्रतिशत) टॉप गेनर्स थे। केवल निफ्टी आईटी इंडेक्स (1.55 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का बिकवाली का रुख जारी है और बीते हफ्ते 5,666.90 करोड़ रुपए की बिकवाली की। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की ओर से 13,444.09 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई।

एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल रिसर्च और डेरिवेटिव्स के प्रमुख सुदीप शाह ने कहा कि बीते हफ्ते निफ्टी में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया था। इस दौरान पांचों सत्र में गैप-अप या गैप-डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। हालांकि, साप्ताहिक आधार पर निफ्टी बुलिश लग रहा है। इंडेक्स के लिए रुकावट का स्तर 24,950-25,000 का जोन होगा और वहीं, सपोर्ट 24,550-24,500 पर है।

