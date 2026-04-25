मुनाफावसूली के चलते कीमती धातुओं में आई गिरावट, एक हफ्ते में सोना 500 रुपए तो चांदी 7,000 रुपए से ज्यादा फिसली

मुंबई, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच कीमती धातुओं में मुनाफावसूली के कारण इस हफ्ते सोने की कीमतों में 0.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर जून वायदा सोने में 0.07 प्रतिशत यानी 100 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई, और यह 1,52,799 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। तो वहीं मई वायदा चांदी में 1.16 प्रतिशत यानी 2,808 रुपए की तेजी देखने को मिली, और यह 2,44,321 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करते नजर आई।

हालांकि दिन के कारोबार में जून वायदा सोने ने 1,53,164 रुपए का हाई और 1,50,750 रुपए का लो छुआ। जबकि मई वायदा चांदी ने 2,45,555 रुपए का इंट्रा-डे हाई और 2,38,291 रुपए का लो बनाया।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को 999 प्यूरिटी वाले सोने का भाव 1,51,479 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जो सोमवार को बाजार खुलने के समय 1,52,002 रुपए था। यानी एक सप्ताह में सोने का भाव 523 रुपए कम हो गया है।

वहीं आईबीजेए के अनुसार, शुक्रवार को चांदी की कीमत 2,43,825 रुपए प्रति किलोग्राम रही, जो सोमवार को बाजार खुलने के समय 2,51,154 रुपए प्रति किलो थी। यानी एक हफ्ते में चांदी की कीमत 7,329 रुपए कम हो गई है।

हालांकि, हफ्ते के अंत में सोने की कीमतों में थोड़ी तेजी आई, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर उम्मीदें बढ़ीं। साथ ही निवेशकों ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों को लेकर भी स्थिति का आकलन किया।

बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण सोने की कीमत 4,700 डॉलर प्रति औंस से ऊपर चली गई, जिससे बिना ब्याज देने वाली संपत्तियों पर दबाव कम हुआ।

विशेषज्ञों के अनुसार, निचले स्तर पर सोने और चांदी में कुछ खरीदारी देखने को मिली, लेकिन भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण बाजार में तेजी मजबूत नहीं हो पाई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इस्लामाबाद में हैं और अमेरिका के प्रतिनिधि भी बातचीत के लिए जा रहे हैं, जिससे कूटनीतिक गतिरोध खत्म होने की उम्मीद बनी है। हालांकि, ईरान के अधिकारियों ने अमेरिका के साथ बातचीत की योजना से इनकार किया है।

विश्लेषकों का कहना है कि सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन) की मांग थोड़ी कम हुई है, लेकिन जोखिम बने रहने के कारण कीमतों में ज्यादा गिरावट नहीं आई।

एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि अगर कोई बड़ा भू-राजनीतिक बदलाव या डॉलर में उतार-चढ़ाव होता है, तो घरेलू कमोडिटी बाजार (एमसीएक्स) में कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

कॉमेक्स पर सोना 4,720 से 4,750 डॉलर के दायरे में कारोबार कर रहा है, जो हफ्ते के आधार पर करीब 3 प्रतिशत ऊपर है। हालांकि 5,000 डॉलर के स्तर पर मजबूत रुकावट मानी जा रही है, जिसके बाद तेज तेजी आ सकती है।

वहीं, कॉमेक्स पर चांदी 75 से 76 डॉलर के दायरे में है और हाल की ऊंचाई बनाए रखने में असफल रहने के बाद हल्की कमजोरी के साथ स्थिर नजर आ रही है।

--आईएएनएस

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