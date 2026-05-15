अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

मिलेजुले वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 10:27 AM

मुंबई, 15 मई (आईएएनएस)। मिलेजुले वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत शुक्रवार को गिरावट के साथ। सुबह 9:18 पर सेंसेक्स 86 अंक या 0.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 75,490 और निफ्टी 30 अंक या 0.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 23,720 पर था।

सूचकांकों में निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो टॉप गेनर्स थे। इसके अलावा, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी फार्मा हरे निशान में थे। निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी मेटल, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑयलएंडगैस और निफ्टी पीएसयू बैंक लाल निशान में थे।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में कमजोरी बनी हुई है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 195 अंक या 0.32 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 60,647 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 123 अंक या 0.69 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,867 पर था।

सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एचयूएल, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, इंडिगो और अदाणी पोर्ट्स गेनर्स थे। एसबीआई, बीईएल, इटरनल, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, एमएंडएम, टाटा स्टील और एनटीपीसी लूजर्स थे।

वैश्विक बाजारों में मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है। एशिया में टेक्यो, हांगकांग और बैंकॉक लाल निशान में थे। शंघाई हरे निशान में था। अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को बड़ी तेजी के साथ बंद हुए। इस दौरान मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.75 प्रतिशत और नैस्डैक 0.88 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने फिर से भारतीय शेयर बाजार में वापसी की है और गुरुवार को इक्विटी में 187.46 करोड़ रुपए निवेश किए। इससे पहले के कई सत्रों में एफआईआई शुद्द विक्रेता थे। इस दौरान घरेलू संस्थागत निवशकों (डीआईआई) ने इक्विटी में 684.33 करोड़ रुपए निवेश किए।

इसके अलावा, सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल का दाम 3.14 रुपए बढ़कर 97.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 3.11 रुपए बढ़कर 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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