अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 15, 2026, 10:06 AM

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को उत्तराखंड में आयोजित दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से भाग लिया और राष्ट्रीय राजधानी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

देहरादून में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गलियारे को राष्ट्र को समर्पित करने के तुरंत बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने शहर की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप कई परियोजनाओं का नेतृत्व करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

नए एक्सप्रेसवे के व्यापक महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महज एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो दिल्ली के आधुनिक बुनियादी ढांचे को उत्तराखंड की आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ती है, जिसे अक्सर 'देवभूमि' कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि यह विकास और आस्था का एक सच्चा संगम है।

इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय लगभग 6-7 घंटे से घटकर 2.5 घंटे होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी और पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

गुप्ता ने बताया कि भारत के एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड कॉरिडोर नेटवर्क का विस्तार 3,000 किमी से अधिक हो गया है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 से लगभग 51,000 किमी से बढ़कर लगभग 1,46,000 किमी हो गया है, जो देश के बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास का सूचक है।

‘दोहरी शासन प्रणाली’ की ताकत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय से शहर तेजी से विकास कर रहा है।

रखरखाव में सुधार और उन्नयन में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सड़कों का जिम्मा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंप दिया गया है।

उन्होंने मुनक नहर के किनारे प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना पर भी प्रकाश डाला, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है और जिससे यातायात प्रवाह में सुधार होने और भीड़भाड़ में काफी कमी आने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमएस/

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