मेक इन इंडिया : सैमसंग ने अपनी ग्रेटर नोएडा स्थित फैक्ट्री में लैपटॉप का निर्माण किया शुरू

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख सैमसंग ने भारत में अपनी ग्रेटर नोएडा स्थित फैक्ट्री में लैपटॉप का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी अपनी इस फैक्ट्री में पहले से ही फीचर फोन, स्मार्टफोन, वियरेबल्स और टैबलेट बना रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग ने अपने मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए भारत में अपनी ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री में लैपटॉप का निर्माण शुरू कर दिया है। कंपनी की योजना देश में अधिक से अधिक डिवाइस बनाने की है।

इस बीच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सैमसंग भारत में लैपटॉप सहित अपने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डिवाइस के निर्माण का विस्तार जारी रखे हुए है।

'मेक इन इंडिया' पहल को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 से शुरू हुए एक दशक में 31 अरब डॉलर से बढ़कर 133 अरब डॉलर हो गया है। 2025-26 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी 2024-25 की इसी तिमाही की तुलना में 47 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई है।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सैमसंग टैलेंट और इनोवेशन के बल पर 'भारत' में अपने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डिवाइस के निर्माण का विस्तार जारी रखे हुए है।"

उन्होंने आगे कहा, "'भारत' में कंपनी की रिसर्च यूनिट में 7,000 से अधिक इंजीनियर हैं।"

सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। परिणामस्वरूप, भारत में 2014 में केवल दो मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थीं, जो अब बढ़कर 300 से अधिक हो गई हैं।

सैमसंग इंडिया ने हाल ही में कहा कि कंपनी का न्यूली लॉन्च 'मेड इन इंडिया' गैलेक्सी जेड फोल्ड7, देश भर में एक मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ती आकांक्षाओं के बीच, न केवल टियर 3, बल्कि टियर 4 और उससे आगे के बाजारों में भी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है।

सैमसंग इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रमुख राजू पुल्लन ने कहा, "तेजी से बढ़ती इस मांग ने हमें भारत के दूर-दराज के इलाकों में गैलेक्सी जेड फोल्ड7 के स्टॉक आवंटित करने के लिए प्रेरित किया है। टियर 4 और उससे आगे के शहरों से आ रही नई मांग से हम बेहद उत्साहित हैं और इन बाजारों में सर्वोत्तम संभव तरीके से सेवा प्रदान करना जारी रखेंगे।"

कंपनी ने कहा कि गैलेक्सी जेड फोल्ड7 की बढ़ती मांग देखने को मिल रही है और देश भर के चुनिंदा बाजारों में यह स्मार्टफोन 'आउट-ऑफ-स्टॉक' हो गया है।

--आईएएनएस

एसकेटी/