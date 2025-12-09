मिजोरम के कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन

आइजोल, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) और मिजोरम स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड (मिजोफेड) ने राज्य के कृषि उत्पादों के विपणन और निर्यात को मजबूत करने के लिए सोमवार को एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के सहकारिता मंत्री पीसी वनलालरुआता समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह सहकारी क्षेत्र के माध्यम से मिजोरम के कृषि और संबद्ध क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

1981 में स्थापित और एक प्रमुख राज्य सरकार एजेंसी के रूप में कार्यरत मिजोफेड, सभी जिलों में कार्यरत है, पीओएल, एलपीजी और आवश्यक उपभोक्ता उत्पाद प्रभागों का प्रबंधन करता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अधिकारी ने कहा कि यह साझेदारी मिजोरम के कृषि समुदाय के लिए एक नई सुबह का प्रतीक है, जो इसके अनूठे उत्पादों को दुनिया भर के समझदार उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और सहकारी उद्यम के माध्यम से सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करती है।

इस बीच नीति आयोग ने हाल ही में मिजोरम को औपचारिक रूप से भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है। उच्च गुणवत्ता वाले अदरक उत्पादन के लिए राज्य की प्रतिष्ठा और हाल के वर्षों में अदरक उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। मिजोरम सरकार ने पहले ही राज्य को 'भारत की अदरक राजधानी' घोषित करने के लिए नीति आयोग का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने पिछले सप्ताह मिजोरम कृषि विपणन बोर्ड (एमएएमबी) के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां पैनल ने राज्य को 'भारत की अदरक राजधानी' घोषित करने के लिए नीति आयोग का आभार व्यक्त किया।

बैठक में चल रही पहलों की समीक्षा की गई और चालू वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों की रिपोर्टों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित मिजोरम अदरक उत्पादन के लिए उच्च-स्तरीय हितधारकों का परामर्श भी शामिल है।

--आईएएनएस

एमएस/डीएससी