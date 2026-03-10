अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

मजबूत वैश्विक संकेतों से शेयर बाजार हरे निशान में खुला, कंज्यूमर स्टॉक्स में खरीदारी

Mar 10, 2026

मुंबई, 10 मार्च (आईएएनएस)। वैश्विक बाजारों से मजबूत संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मंगलवार को तेजी के साथ हुई। बीएसई सेंसेक्स 809 अंक या करीब एक प्रतिशत बढ़कर 78,375.73 और एनएसई निफ्टी 252 अंक या करीब एक प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,280.80 पर खुला।

शुरुआती कारोबार में बाजार की तेजी का नेतृत्व कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयर कर रहे थे। सूचकांकों में निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ टॉप गेनर था। इसके अलावा, ऑटो, पीएसयू बैंक, रियल्टी, मैन्युफैक्चरिंग,मेटल, फार्मा, डिफेंस, हेल्थकेयर, मीडिया, कमोडिटी और एनर्जी सूचकांक में तेजी थी। दूसरी तरफ आईटी और ऑयल एंड गैस सूचकांक लाल निशान में थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी हरे निशान में थे। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 618 अंक या 1.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 56,884 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 224 अंक या 1.39 प्रतिशत की तेजी के साथ 16,357 पर था।

सेंसेक्स पैक में इंडिगो, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, एमएंडएम, अदाणी पोर्ट्स, टाइटन, टाटा स्टील,एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, बीईएल और सन फार्म गेनर्स थे। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इटरनल, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, आईटीसी, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक लूजर्स थे।

ज्यादातर एशियाई बाजारों में तेजी देखी जा रही है। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक, जकार्ता और सोल के बाजार हरे निशान में खुले थे। अमेरिकी बाजार भी सोमवार के सत्र में हरे निशान में बंद हुए थे। डाओ में 0.50 प्रतिशत और टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक में 1.38 प्रतिशत की मजबूती थी।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार के सत्र में 6,345.57 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं, दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 9,013.80 करोड़ रुपए का इक्विटी में निवेश किया।

इसके अतिरिक्त, बड़ी तेजी के बाद कच्चे तेल में नरमी देखी जा रही है। खबर लिखे जाने तक डब्ल्यूटीआई क्रूड 6.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 88.80 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 6.34 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 92.69 डॉलर प्रति बैरल पर था।

