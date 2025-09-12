अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच मामूली बढ़त में खुला भारतीय शेयर बाजार

Sep 12, 2025, 11:27 AM

मुंबई, 12 सितंबर (आईएएनएस)। अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों और मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हल्की बढ़त में रहे।

सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 114 अंक या 0.14 प्रतिशत बढ़कर 81,663 पर कारोबार कर रहा था और निफ्टी 39 अंक या 0.16 प्रतिशत बढ़कर 25,045 पर था।

ब्रॉडकैप सूचकांकों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.43 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.36 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

निफ्टी पैक में अदाणी एंटरप्राइजेज, इंफोसिस, टीसीएस, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स रहे, जबकि बजाज फिनसर्व, टाइटन कंपनी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टॉप लूजर्स रहे।

सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी ऑटो 1.01 प्रतिशत की तेजी के साथ सबसे आगे रहा। निफ्टी आईटी 0.74 प्रतिशत और निफ्टी मेटल 0.59 प्रतिशत की बढ़त में रहे। निफ्टी एफएमसीजी 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे अधिक नुकसान में रहा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को संभावित व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया है,जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। यह एक ऐसा कदम होगा, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकता है।

निफ्टी गुरुवार को 25,000 के स्तर को पार करने में कामयाब रहा और लगातार सातवें दिन अपनी ऊपर की यात्रा जारी रखते हुए 21 अगस्त के बाद अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ।

विश्लेषकों ने कहा कि निफ्टी का अल्पकालिक रुझान तेजी का बना हुआ है क्योंकि यह 5, 20 और 50 डीएमए से ऊपर बना हुआ है। निफ्टी के लिए तत्काल प्रतिरोध 25,153 पर देखा जा रहा है, जो पिछले स्विंग हाई से प्रेरित है।

अमेरिकी बाजारों में रातोंरात नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए क्योंकि बेरोजगारी के दावे चार वर्ष के उच्चतम स्तर 263,000 पर पहुंच गए, जिससे अगस्त में मुद्रास्फीति के 2.9 प्रतिशत तक पहुंचने के बावजूद फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती की उम्मीदें मजबूत हुईं।

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.36 प्रतिशत, नैस्डैक 0.72 प्रतिशत और एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.85 प्रतिशत की बढ़त में रहे।

अधिकांश एशियाई बाजारों में सुबह के सत्र के दौरान अच्छी बढ़त दर्ज की गई। चीन का शंघाई सूचकांक 0.24 प्रतिशत और शेन्जेन सूचकांक 0.15 प्रतिशत की बढ़त में रहे, जापान का निक्केई सूचकांक 0.91 प्रतिशत की तेजी में रहा, हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.42 प्रतिशत बढ़ा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.15 प्रतिशत की बढ़त में रहा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 3,472.37 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,045.54 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

--आईएएनएस

एसकेटी/

