मजबूत लोन ग्रोथ और फीस से आय में बढ़ोतरी के चलते चौथी तिमाही में बैंकों के मुनाफे में हो सकता है सुधार: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में बैकों के मुनाफे में सालाना आधार पर सुधार हो सकता है। इसकी वजह एडवांस में मजबूत ग्रोथ, फीस से आय में बढ़ोतरी और कम क्रेडिट लागत होना है। यह जानकारी रविवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि मार्जिन पर दबाव जारी रहने के बावजूद, बैंकों से चौथी तिमाही में बेहतर आय प्रदर्शन की उम्मीद है।

मुनाफे में यह सुधार मुख्य रूप से क्रेडिट पोर्टफोलियो के लगातार विस्तार, फीस आधारित आय में वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता में स्थिरता आने के साथ क्रेडिट लागत में कमी के कारण हो रहा है।

सिस्टमैटिक्स के अनुसार, दिसंबर तिमाही के अंत में देखी गई लोन वृद्धि की मजबूत गति वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में भी जारी रही है।

खुदरा, सेवा और उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में मजबूत मांग के चलते समग्र बैंकिंग प्रणाली ने मजबूत क्रेडिट वृद्धि बनाए रखी है।

रिपोर्ट के अनुसार, क्रेडिट में यह निरंतर वृद्धि आय का एक प्रमुख चालक बनी रहने की उम्मीद है।

साथ ही, उच्च व्यावसायिक मात्रा के कारण फीस आय में क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।

हालांकि, तिमाही के दौरान बढ़ते बॉन्ड यील्ड के कारण ट्रेजरी लाभ पर दबाव बना रह सकता है, जो मुख्य परिचालन से होने वाले लाभ को आंशिक रूप से कम कर सकता है।

वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में मार्जिन के काफी हद तक सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में क्रमिक रूप से मामूली गिरावट आ सकती है या यह स्थिर रह सकता है, क्योंकि पहले की ब्याज दरों में कटौती के प्रभाव से एडवांस पर यील्ड में गिरावट जारी है।

इस दबाव की कुछ हद तक भरपाई सावधि जमा दरों में कमी के लाभों से होने की संभावना है, जिनका असर अभी भी कुछ समय बाद दिखना शुरू हुआ है।

परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर, असुरक्षित लोन सेगमेंट में तनाव में कमी के संकेत मिले हैं और मार्च तिमाही में इसके नियंत्रण में रहने की उम्मीद है।

स्थिर रिकवरी और रेटिंग अपग्रेड के कारण अधिकांश बैंकों के लिए डिफॉल्ट नियंत्रण में रहने की संभावना है। इस ट्रेंड से लोन लागत नियंत्रण में रहने की उम्मीद है, जिससे समग्र मुनाफे को समर्थन मिलेगा।

--आईएएनएस

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