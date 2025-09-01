अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

मजबूत जीडीपी डेटा से भारतीय शेयर बाजार गदगद, सेंसेक्स 554 अंक उछला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 01, 2025, 06:52 PM

मुंबई, 1 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार के ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में थे। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 554.84 अंक या 0.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,364.49 और निफ्टी 198.20 अंक या 0.81 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,625.05 पर था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बड़ी तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1,098.10 अंक या 1.97 प्रतिशत की बढ़त के साथ 56,825.50 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 271.10 अंक या 1.57 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,498.10 पर था।

सेक्टोरल आधार पर निफ्टी ऑटो (2.80 प्रतिशत), निफ्टी आईटी (1.59 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (1.64 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (1.54 प्रतिशत) और निफ्टी पीएसई (1.78 प्रतिशत) सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडेक्स थे। केवल निफ्टी फार्मा (0.12 प्रतिशत) और निफ्टी मीडिया (0.32 प्रतिशत) इंडेक्स ही गिरकर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, एटरनल (जोमैटो), एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स थे। दूसरी तरफ सन फार्मा, आईटीसी, एचयूएल, टाइटन, एचडीएफसी बैंक और एलएंडटी लूजर्स थे।

मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने कहा कि बाजार उम्मीद के मुताबिक गैप-अप के साथ खुला। इसकी वजह जीडीपी के आंकड़ों का उम्मीद से बेहतर होना था। अप्रैल-जून अवधि में जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी टैरिफ से जीडीपी की वृद्धि दर पर असर होगा, लेकिन जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार बता रही है कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत बनी हुई है और इसका प्रभाव आने वाली तिमाहियों में कॉरपोरेट आय पर भी पड़ेगा।

बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 335 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 80,144 पर, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 104.30 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 24,531 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...