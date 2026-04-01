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Mahindra Auto Sales : महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मार्च की बिक्री में दर्ज की 21 प्रतिशत की जोरदार बढ़त; बेचीं 99,969 गाड़ियां

महिंद्रा की मार्च बिक्री में 21% उछाल, SUV और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मजबूती।
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Dainik Hawk·
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Apr 01, 2026, 02:47 PM
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मार्च की बिक्री में दर्ज की 21 प्रतिशत की जोरदार बढ़त; बेचीं 99,969 गाड़ियां

नई दिल्ली: भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बुधवार को बताया कि मार्च 2026 के लिए उसकी कुल ऑटो बिक्री 99,969 वाहनों की रही, जो निर्यात सहित सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

कंपनी के अनुसार, मार्च में घरेलू स्तर पर यूटिलिटी व्हीकल (यूवी) सेगमेंट में बिक्री 60,272 यूनिट रही, जो 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। वहीं निर्यात सहित कुल यूवी बिक्री 62,109 यूनिट तक पहुंच गई।

कमर्शियल व्हीकल (सीवी) सेगमेंट में भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया। मार्च में घरेलू कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 24,928 यूनिट रही, जो 11 प्रतिशत की बढ़त को दर्शाती है।

कंपनी के एक्सपोर्ट की बात करें तो चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल निर्यात 18 प्रतिशत बढ़कर 40,990 यूनिट हो गया, हालांकि मार्च में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 4 प्रतिशत घटकर 3,968 यूनिट रहा।

कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पूरे वित्त वर्ष में कंपनी ने रिकॉर्ड बिक्री हासिल की। एसयूवी सेगमेंट में 6,60,276 यूनिट और 3.5 टन से कम वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल में 2,89,597 यूनिट की बिक्री हुई, जो क्रमशः 20 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की सालाना बढ़त है।

कंपनी के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोल्लागुंटा ने कहा कि मार्च में एसयूवी की 60,272 यूनिट की बिक्री हुई, जो 25 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं 3.5 टन से कम वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 24,928 यूनिट रही, जो 11 प्रतिशत बढ़ी है।

पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी ने केवल यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री दर्ज की है और विज्ञप्ति में किसी भी कार या वैन की बिक्री की कोई जानकारी नहीं दी गई।

कमर्शियल व्हीकल और थ्री-व्हीलर सेगमेंट में, 2 टन से कम वाले एलसीवी की बिक्री 3,526 यूनिट पर स्थिर रही, जबकि 2 से 3.5 टन सेगमेंट में 13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 21,402 यूनिट बिक्री हुई।

थ्री-व्हीलर सेगमेंट, जिसमें इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर भी शामिल हैं, में 39 प्रतिशत की जोरदार बढ़त के साथ 10,801 यूनिट की बिक्री हुई। वहीं वित्त वर्ष के दौरान इस सेगमेंट की कुल बिक्री 1,12,003 यूनिट रही, जो 30 प्रतिशत की वृद्धि है।

कंपनी ने फरवरी 2026 में भी मजबूत प्रदर्शन किया था, जब कुल बिक्री 18 प्रतिशत बढ़कर 97,177 यूनिट रही थी।

कंपनी ने बताया कि उसकी ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान यूवी सेगमेंट का रहा है। घरेलू बाजार में कंपनी ने 60,018 एसयूवी बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 19 प्रतिशत ज्यादा है।

इस शानदार प्रदर्शन के बाद कंपनी के शेयर भी बढ़त में दिखे और बुधवार दोपहर एनएसई पर एमएंडएम का शेयर करीब 3 प्रतिशत बढ़कर 3,051 रुपए पर ट्रेड करता नजर आया।

--आईएएनएस

 

 

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