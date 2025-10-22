मुहूर्त ट्रेडिंग : संवत 2082 के पहले दिन हरे निशान में बंद शेयर बाजार, मेटल और फर्मा में हुई खरीदारी

मुंबई, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार संवत 2082 के पहले दिन मंगलवार को हल्की तेजी के साथ बंद हुआ और सत्र में मिलाजुला कारोबार देखा गया।

सेंसेक्स की शुरुआत 84,484.67 पर हुई, दिन के दौरान 84,665.44 का हाई बनाया और अंत में 62.97 अंक की तेजी के साथ 84,426.34 पर बंद हुआ।

निफ्टी की शुरुआत 25,901.20 पर हुई, दिन के दौरान 25,934.35 के उच्चतम स्तर को छुआ और 25.45 अंक की तेजी के साथ 25,868.60 पर बंद हुआ।

बाजार में तेजी को मेटल और फार्मा शेयरों ने लीड किया। निफ्टी मेटल 0.40 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा 0.34 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी हरे निशान में बंद हुए।

सेंसेक्स पैक में बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एमएंडएम, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, एलएंडटी, बीईएल, एसबीआई, टेक महिंद्रा, सन फार्मा और अल्ट्राटेक सीमेंट गेनर्स थे। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, टीसीएस, टाइटन, एशियन पेंट्स और इटरनल (जोमैटो) लूजर्स थे।

लार्जकैप की तुलना में मिडकैप और स्मॉलकैप का प्रदर्शन अच्छा रहा। निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स 0.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 21,972 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,300 पर बंद हुआ।

हर साल दीपावली के अवसर पर नए संवत (हिंदू नवर्ष) की शुरुआत होती है। इस दौरान निवेश को शुभ माना जाता है, जिसके चलते एक्सचेंजों की ओर से एक घंटे से विशेष सत्र आयोजित किया जाता है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है।

आमतौर पर इस विशेष सत्र को दीपावली के दिन शाम को आयोजित किया जाता है, लेकिन 2025 में इसे दोपहर को रखा गया था।

बाजार विशेषज्ञ ने कहा कि शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार का सकारात्मक बंद होना, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय स्टॉक मार्केट की स्थिरता को दिखाता है।

