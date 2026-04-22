महाराष्ट्र स्कूटर्स का मुनाफा वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में 92 प्रतिशत गिरा

मुंबई, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। महाराष्ट्र स्कूटर्स का मुनाफा वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 92.23 प्रतिशत कम होकर 4.01 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 51.63 करोड़ रुपए पर था।

कंपनी के मुनाफे में कमी आने के साथ आय में भी गिरावट देखने को मिली है, जो कि सालाना आधार पर 3.55 प्रतिशत कम होकर 6.51 करोड़ रुपए हो गई है।

कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में कर पहले मुनाफा सालाना आधार पर 91.20 प्रतिशत कम होकर 5.46 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि एक साल पहले समान अवधि में 62.05 करोड़ रुपए था।

लागत के मोर्चे पर, मार्च तिमाही में कुल खर्च में वार्षिक आधार पर 55.88 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 1.05 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि, कर्मचारी लागत संबंधी खर्च में 339.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 0.22 करोड़ रुपए हो गया।

नियामक रिपोर्ट के अनुसार, अन्य खर्चों में 41.13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 0.83 करोड़ रुपए रह गया।

कमजोर नतीजों के बावजूद, कंपनी ने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 60 रुपए का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है, जो 10 रुपए के अंकित मूल्य पर 600 प्रतिशत के बराबर है।

यह डिविडेंड आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन है और यदि मंजूरी मिल जाती है, तो इसका भुगतान 4 अगस्त, 2026 को या उससे पहले किया जाएगा। पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए रिकॉर्ड तिथि 30 जून, 2026 निर्धारित की गई है।

महाराष्ट्र स्कूटर्स मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए डाई, जिग्स, फिक्स्चर और डाई-कास्टिंग कंपोनेंट्स के निर्माण का काम करती है।

पुणे स्थित महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड (एमएसएल) एक सक्रिय वाहन निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि मुख्य रूप से एक निवेश कंपनी के रूप में कार्य करती है।

बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की यह सहायक कंपनी, यह एक गैर-पंजीकृत कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) के रूप में काम करती है, जिसकी 90 प्रतिशत से अधिक संपत्ति बजाज समूह के भीतर निवेशित है और निवेश आय के माध्यम से रिटर्न उत्पन्न करने पर इसका मुख्य ध्यान केंद्रित है।

--आईएएनएस

एबीएस/