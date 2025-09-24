महाराष्ट्र-न्यू जर्सी के बीच 7 क्षेत्रों में सहयोग पर सकारात्मक चर्चा: सीएम फडणवीस

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को न्यू जर्सी (अमेरिका) के गवर्नर फिलिप मर्फी, उनकी पत्नी टैमी मर्फी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर सार्थक और दूरदर्शी चर्चा हुई। इस बात की जानकारी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट के जरिए दी।

देवेंद्र फडणवीस ने इस मुलाकात को अत्यंत सुखद और सकारात्मक अनुभव बताया और कहा कि महाराष्ट्र और न्यू जर्सी के बीच सहयोग को लेकर जो विचार-विमर्श हुआ, वह आने वाले समय में दोनों राज्यों के बीच रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

इस बैठक में सात प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर बातचीत हुई, जिसमें फार्मास्युटिकल्स और लाइफ साइंसेज, मीडिया, एंटरटेनमेंट और एवीजीसी (एनीमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स), लॉजिस्टिक्स और व्यापार, शिक्षा और शोध, स्टार्टअप्स और निवेश, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास और सांस्कृतिक और जन-जन के बीच जुड़ाव शामिल हैं।

सीएम फडणवीस ने बताया कि यह साझेदारी रचनात्मकता, नवाचार, शोध और आर्थिक अवसरों की साझा ताकत पर आधारित है। दोनों पक्षों की सीमाओं से परे असर पैदा करने की साझा सोच इस सहयोग का आधार बनेगी।

इस सहयोग को व्यवस्थित रूप देने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जो अगले 90 दिनों के भीतर पायलट परियोजनाओं की पहचान करेगा। इसके अलावा, हर छह महीने में समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि इन परियोजनाओं में निरंतर प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

देवेंद्र फडणवीस ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए लिखा कि महाराष्ट्र-न्यू जर्सी सहयोग के लिए यह बेहद उत्साहजनक समय है।

सीएम फडणवीस ने एक अन्य एक्स पोस्ट में फिलिप मर्फी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें फिलिप मर्फी वडा पाव खाते नजर आए। सीएम फडणवीस ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "गवर्नर के साथ वडा पाव का पल।"

गौरतलब है कि महाराष्ट्र देश का एक अग्रणी औद्योगिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक राज्य है, जबकि न्यू जर्सी अमेरिका के उन राज्यों में है जो शिक्षा, हेल्थकेयर और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं।

