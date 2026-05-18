महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सरकार के एटीएफ पर वैट घटाने से यात्रियों के लिए किफायती होगा सफर: राम मोहन नायडू

नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली सरकार की ओर से विमान ईंधन या एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैल्यू एडेड टैक्स (एटीएफ) को 25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने से यात्रियों के लिए सफर किफायती होगा और मध्य पूर्व संकट के समय एयरलाइंस को राहत मिलेगी। यह बयान रविवार को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने दिया।

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र की तरह एटीएफ पर वैट 25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का निर्णय सराहनीय है।

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है, जब पूरा एविएशन सेक्टर ग्लोबल ऑपरेशन में चुनौतियां और लागत दबाव महसूस कर रहा है। सरकारों की ओर से लिए गए ऐसे कदम एयरलाइंस को जरूरी सपोर्ट देंगे और यात्रियों के लिए सफर को किफायती बनाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि देश के सबसे व्यस्त विमानन केंद्रों में से एक होने के नाते, दिल्ली को इस निर्णय से विशेष रूप से लाभ होगा, क्योंकि इससे परिचालन स्थिरता में सुधार होगा और प्रतिदिन लाखों यात्रियों के लिए सस्ती कनेक्टिविटी जारी रहेगी।

दिल्ली सरकार की ओर से यह फैसला, केंद्र सरकार की उस अपील के बाद लिया गया है, जिसमें मध्य पूर्व में तनाव के समय ऊंची विमान ईंधन की कीमतों को नियंत्रण रखने के लिए राज्यों से वैट कम करने की आग्रह किया गया था।

दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि अब एटीएफ पर लगने वाला वैट "एक रुपए में सात पैसे" होगा, जो कि पहले 25 पैसे था। नया वैट नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से अगले छह महीने तक के लिए मान्य होगा।

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वेल्यू एडेड टैक्स (वैट) को 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया था।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि महाराष्ट्र वेल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2002 के तहत एटीएफ पर वैट को 15 मई, 2026 से लेकर 14 नवंबर, 2026 तक के लिए 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।

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