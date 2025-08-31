महाराष्ट्र: जलगांव में सोना-चांदी की कीमतों में उछाल, जानिए नए भाव

जलगांव, 30 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के जलगांव के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला। पिछले 24 घंटों के भीतर सोना 2,000 रुपए और चांदी 4,000 रुपए तक महंगी हो गई।

इस बढ़ोतरी के साथ ही सोना और चांदी दोनों ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं और कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं।

बाजार सूत्रों के अनुसार, बिना जीएसटी के सोने का रेट 1,03,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट 1,20,000 रुपए प्रति किलो को पार कर गया है।

वहीं, जीएसटी जोड़ने के बाद सोने की कीमत 1,06,600 रुपए और चांदी की कीमत 1,24,000 रुपए तक पहुंच चुकी है।

एक अनुभवी सर्राफा व्यापारी ने आईएएनएस से बातचीत में बताया, "आज जो भाव हैं, वो जलगांव सर्राफा बाजार के इतिहास में पहली बार देखे गए हैं। जीएसटी के साथ सोना 1 लाख 6 हजार 600 रुपए के आस-पास और चांदी 1 लाख 24 हजार रुपए के स्तर पर पहुंच गई है।"

कीमतों में इस बड़ी उछाल के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। व्यापारी के अनुसार, सबसे बड़ा कारण है रूस-यूक्रेन के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव।

इसके अलावा, डॉलर की कीमत में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की हालिया बैठक, जिसमें ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई गई है, इन सभी ने निवेशकों का ध्यान सोने-चांदी की ओर खींचा है।

व्यापारी ने यह भी कहा, "आज के दौर में सोने में निवेश तेजी से बढ़ा है। यही वजह है कि बहुत ही कम समय में सोने के दाम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।"

पिछले पांच वर्षों में सोने के दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं। इसके बावजूद भारत में हर भाव पर लोग सोना खरीदने के लिए तैयार रहते हैं।

बता दें, भारत में जलगांव का बाजार येलो मेटल के लिए खासा प्रसिद्ध है। जलगांव पूरे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के खरीदारों को आकर्षित करता है। खासकर शादी और त्योहारों के सीजन के दौरान यहां के आभूषण अपनी बारीक नक्काशी, हीरे की शुद्धता और सोने की गुणवत्ता के कारण बहुत लोकप्रिय हैं। वैसे देश का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार मुंबई का झावेरी बाजार माना जाता है।

--आईएएनएस

