महंगाई कम होने से निवेशकों में उत्साह, सेंसेक्स 304 अंक उछलकर बंद

Aug 13, 2025, 04:03 PM

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा तेजी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 304.32 अंक या 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,539.91 और निफ्टी 131.95 अंक या 0.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,619.35 पर था।

बाजार की तेजी का नेतृत्व फार्मा, मेटल और रियल्टी शेयरों ने किया। तीनों की इंडेक्स एक प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, रियल्टी और प्राइवेट बैंक भी हरे निशान में थे। हालांकि, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी और एनर्जी लाल निशान में थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 356.65 अंक या 0.63 प्रतिशत की तेजी के साथ 56,681.50 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 115.85 अंक या 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,613.95 पर था।

शेयर बाजार में तेजी की वजह खुदरा महंगाई में कमी आना है, जो कि जुलाई में घटकर 1.55 प्रतिशत रह गई है।

सेंसेक्स पैक में बीईएल, इटरनल (जोमैटो), कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, एमएंडएम, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स थे। आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट,टाइटन, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, टाइटन और टाटा स्टील टॉप लूजर्स थे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आठ साल के निचले स्तर पर पहुंचने से ऑटो और मेटल क्षेत्र में विवेकाधीन खर्च में सुधार की उम्मीदें बढ़ीं, जिससे बाजार को मजबूती मिली। मिडकैप शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जो निवेशकों की मजबूत रुचि को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक स्तर पर, चीन द्वारा टैरिफ की समय-सीमा बढ़ाए जाने और तेल की कीमतों में नरमी से बाजार धारणा में सुधार हुआ। ट्रंप के व्यापार रुख और वैश्विक जोखिमों को लेकर अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की महंगाई की गतिशीलता वित्त वर्ष 26 के लिए अनुकूल बनी हुई है, हालांकि टैरिफ अपडेट के आधार पर इसमें मामूली गिरावट का जोखिम है। भारत 15 अगस्त को होने वाली ट्रंप-पुतिन बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.22 प्रतिशत या 179 अंक बढ़कर 80,414 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी 70 अंक या 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,557 अंक पर पहुंच गया।

