मेघालय में पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत, सीएम संगमा ने पांच इलेक्ट्रिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी

शिलांग, 9 जून (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने मंगलवार को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत पांच इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। यह राज्य में टिकाऊ शहरी ट्रांसपोर्ट और साफ-सुथरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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इन इलेक्ट्रिक बसों को शिलांग में स्टेट गेस्ट हाउस 'ताराघर' में आयोजित कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये बसें राज्य की राजधानी में भीड़ कम करने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं।

नई शुरू की गई ये एयर-कंडीशंड बसें जीरो-एमिशन (बिना प्रदूषण वाली) गाड़ियां हैं और एक बार चार्ज करने पर लगभग 180-200 किलोमीटर तक चल सकती हैं।

हर बस में 25 यात्री बैठ सकते हैं और इसमें व्हीलचेयर के लिए जगह, फोल्डेबल रैंप, जीपीएस-इनेबल्ड मॉनिटरिंग और ई-टिकटिंग की सुविधाएं हैं।

मुख्यमंत्री संगमा ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिलांग को लंबे समय से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक जाम की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार शहरी ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग समाधान तलाश रही है।

उन्होंने कहा, "धीरे-धीरे लेकिन लगातार, हम एक ऐसे मॉडल तक पहुंच रहे हैं, जो हमारे शहर की जरूरतों के हिसाब से ज्‍यादा अनुकूल और खास तौर पर तैयार किया गया है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस पहल एक बड़े विजन का हिस्सा है, जिसमें पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और शिलांग के शहरी इलाके पर दबाव कम करने के लिए मावदियांगडियांग में प्रस्तावित प्रशासनिक शहर का विकास शामिल है।

मुख्यमंत्री संगमा ने कहा, "इसका मुख्य मकसद यह तय करना है कि हम शिलांग में भीड़ कैसे कम करें और लोगों को निजी गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें।"

उन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया और घोषणा की कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट देने वाली राज्य की पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी के बाद रिन्यू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां मेघालय के पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत उपयुक्त हैं और इन्हें आसानी से घर पर चार्ज किया जा सकता है।

राज्य के शहरी मामलों के विभाग के कमिश्नर और सेक्रेटरी विजय कुमार डी ने बताया कि केंद्र की पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत शिलांग को 50 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की गई हैं। उन्होंने कहा कि शहर 'ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट' (जीसीसी) मॉडल अपना रहा है, जिसके तहत ऑपरेटरों को यात्रियों के किराए के बजाय सर्विस की क्वालिटी और शेड्यूल का पालन करने के आधार पर पेमेंट किया जाता है।

अधिकारी ने बताया, इसी मॉडल के तहत चल रही 15 डीजल बसों में कुछ ही महीनों में रोजाना यात्रियों की संख्या लगभग 300 से बढ़कर लगभग 3,000 हो गई है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि छह महीनों के भीतर लगभग 150 डीजल और इलेक्ट्रिक बसों का एक बेड़ा तैयार हो जाएगा, जो पूरे शिलांग में रोजाना लगभग 60,000 यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम