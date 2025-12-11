मेघालय भारत की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है: सीएम कॉनराड संगमा

गुवाहाटी,10 दिसंबर (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बुधवार को शिलांग के वार्ड्स लेक में त्रि हिल्स एन्सेम्बल के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि मेघालय में आर्थिक प्रगति तेजी से हो रही है और यह दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के बाद दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

यह महोत्सव खासी, जयंतिया और गारो समुदायों के शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का जश्न मनाता है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कला एवं संस्कृति विभाग की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसा महोत्सव आयोजित किया है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, उन्हें दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे लोगों की पहचान और विरासत का जश्न मनाया जाए और उसे संरक्षित किया जाए।

संगमा ने बताया कि मेघालय लगातार तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल कर रहा है। तमिलनाडु के बाद देश की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था फिर भी सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण विकास के केंद्र में रहना चाहिए।

उन्होंने ट्राइ हिल्स एन्सेम्बल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस वर्ष का विषय 'नदियां, जड़ें और पुनरुद्धार' खोई हुई परंपराओं की पुनर्खेज को दर्शाता है। इसमें डॉकी और अन्य क्षेत्रों में कभी आयोजित होने वाली रोइंग और बोटिंग प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री संगमा ने जनजातीय इतिहास, भाषाओं, रीति-रिवाजों, नृत्य शैलियों और प्रवास के मूल के बारे में गहन दस्तावेजीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।

सांस्कृतिक अंतरों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि गारो संस्कृति में ही वांगाला के लिए कई ढोल की थापें और अलग-अलग कदम हैं जिन्हें केवल ढोल वादक ही पहचान सकते हैं, लेकिन इसका कोई दस्तावेजीकरण नहीं है। मुख्यमंत्री अनुसंधान अनुदान जैसी पहलों के माध्यम से आगे अनुसंधान करने का आग्रह किया गया।

संगमा ने स्कूलों को मेघालय के नायकों, जैसे तिरोट सिंग, कियांग नोंग्बाह और पा तोगन सांगमा पर नाटक मंचित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ताकि युवाओं में गर्व और एकता की भावना पैदा हो सके।

उन्होंने सशक्त सांस्कृतिक आदान-प्रदान की आशा व्यक्त करते हुए अपना समापन किया और सभी प्रतिभागियों और पुरस्कार विजेताओं को अपनी शुभकामनाएं दीं।

इसी बीच, कला एवं संस्कृति मंत्री सैनबोर शुल्लाई ने कहा कि यह महोत्सव खासी, जयंतिया और गारो लोगों की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करता है, और उनकी संस्कृति, भाषा, संगीत, व्यंजन और शिल्प कौशल का जश्न मनाता है।

उन्होंने कहा कि मेघालय कला और विरासत पुरस्कार उन सभी उस्तादों और नवोन्मेषकों को सम्मानित करते हैं जो पहचान को संरक्षित कर रहे हैं, साथ ही उन युवा उपलब्धि हासिल करने वालों को भी जो नई उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री अनुसंधान अनुदान सहित सांस्कृतिक अनुसंधान और प्रलेखन परियोजनाओं की भी सराहना की, जो भावी पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक ज्ञान के संरक्षण को सुनिश्चित करती हैं।

पारंपरिक नौका दौड़ के पुनरुद्धार पर चर्चा करते हुए, उन्होंने इसे एक ऐसी विरासत की ओर वापसी के रूप में वर्णित किया जो संस्कृति को जीवित रखने के सामूहिक प्रयास में पुरुषों, युवाओं, कलाकारों, कारीगरों और आयोजकों को एक साथ लाती है।

