मध्य प्रदेश ने 12.10 लाख किसानों से 87.71 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मौजूदा रबी खरीद सीजन के दौरान 12.10 लाख से अधिक किसानों से 87.71 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। यह जानकारी राज्य के उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सोमवार को दी।

मंत्री ने बताया कि राज्य भर में गेहूं की खरीद 23 मई तक जारी रहेगी और विभाग खरीद केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

राजपूत ने कहा कि गेहूं की खरीद 23 मई तक जारी रहेगी। विभाग सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की घंटेवार निगरानी कर रहा है।

खाद्य विभाग के अनुसार, अब तक 12,10,785 पंजीकृत किसानों से कुल 87,71,485 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने खरीद केंद्रों से खरीदे गए गेहूं के 75,95,792 मीट्रिक टन का परिवहन भी किया है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने और किसानों के इंतजार का समय कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

वजन पर्ची जारी करने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे कर दिया गया है, जबकि बिल जारी करने की अंतिम तिथि आधी रात तक बढ़ा दी गई है।

खरीद कार्य सप्ताह में छह दिन, सोमवार से शनिवार तक किया जाता है।

प्रत्येक खरीद केंद्र पर तराजू की संख्या भी चार से बढ़ाकर छह कर दी गई है।

जिला प्रशासन को आवश्यकता पड़ने पर तराजू की संख्या और बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।

राजपूत ने कहा कि खरीद केंद्रों पर किसानों को होने वाली देरी से बचने के लिए तराजू की संख्या बढ़ाने और समय बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं।

राज्य सरकार 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल और राज्य बोनस के रूप में 40 रुपए प्रति क्विंटल शामिल है।

मंत्री ने कहा कि इस खरीद अभियान के तहत अब तक किसानों को 10,19,138 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

--आईएएनएस

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