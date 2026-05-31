मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मई में 12 हजार के पार; स्टांप ड्यूटी कलेक्शन 1,051 करोड़ रुपए रहा

मुंबई, 31 मई (आईएएनएस)। मुंबई में आवासीय रियल एस्टेट मार्केट लगातार मजबूत बना हुआ है और मई 2026 में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की सीमाओं में 12,315 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए, जो कि इस महीने के लिए बीते 14 वर्षों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह जानकारी रविवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़ों के अनुसार, मई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में साल-दर-साल आधार पर 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो बाजार की बदलती परिस्थितियों के बावजूद घर खरीदारों की निरंतर मांग को दिखाती है।

रिपोर्ट में कहा गया कि मई में महाराष्ट्र सरकार ने स्टांप ड्यूटी कलेक्शन के रूप में 1,051 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की वॉल्यूम में वृद्धि होने के बाद भी स्टांप ड्यूटी कलेक्शन में मई 2025 के मुकाबले एक प्रतिशत की कमजोरी देखने को मिली है। नाइट फ्रैंक ने इस गिरावट का कारण लेनदेन के मिश्रण में बदलाव को बताया, जो रजिस्टर की जा रही प्रॉपर्टी के मूल्य में नरमी का संकेत देता है।

महीने-दर-महीने आधार पर, मई में संपत्ति पंजीकरण अप्रैल 2026 के स्तर से 14 प्रतिशत कम हो गए, जबकि स्टांप शुल्क राजस्व संग्रह में 9 प्रतिशत की गिरावट आई। क्रमिक मंदी के बावजूद, वार्षिक वृद्धि का रुझान शहर के आवासीय बाजार में मजबूत मांग की ओर इशारा करता है।

बाजार के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, नाइट फ्रैंक इंडिया में इंटरनेशनल पार्टनर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल ने कहा कि मुंबई का आवासीय बाजार मजबूत लचीलापन प्रदर्शित कर रहा है, और मई 2026 में एक दशक से अधिक समय में इस महीने का सबसे मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया गया है।

बैजल ने कहा, “पंजीकरण की निरंतर मात्रा अंतिम-उपभोक्ताओं की मांग की गहराई और शहर के आवास बाजार में विश्वास को दर्शाती है। हालांकि स्टांप शुल्क संग्रह में मामूली कमी आई है, जो लेनदेन मूल्यों में कुछ सामान्यीकरण का संकेत देती है, लेकिन स्थिर मांग, बढ़ती सामर्थ्य और खरीदारों के बीच घर के स्वामित्व की निरंतर प्राथमिकता के कारण समग्र बाजार के बुनियादी सिद्धांत मजबूत बने हुए हैं।”

--आईएएनएस

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