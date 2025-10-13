मुंबई के ऑफिस रेंट मार्केट ने दर्ज की 11 प्रतिशत की वृद्धि, देश में रेजिडेंशियल सेल्स में भी शीर्ष पर रहा : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के रेजिडेंशियल सेल्स मार्केट में मुंबई 2025 की तीसरी तिमाही में शीर्ष पर रहा है। इसके साथ ही, शहर में औसत ऑफिस रेंट में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। यह जानकारी सोमवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही में मुंबई भारत में रेजिडेंशियल सेल्स में शीर्ष पर रहा, जहां देश भर में सबसे अधिक 24,706 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है।

रिपोर्ट में कहा गया कि यह प्रदर्शन अंतिम उपभोक्ता की ओर से आ रही लगातार स्थिर मांग को दिखाता है।

मुंबई में औसत घरों की कीमतों में अच्छी वृद्धि देखी गई, जो 2025 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत थी, इसका कारण 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाली संपत्तियों की मांग थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई की मार्केट में नई लॉन्चिंग में नरमी आई है, और यह सालाना आधार पर 19 प्रतिशत घटकर 19,145 यूनिट्स रह गई। इसकी वजह डेवलपर्स की ओर से एग्जीक्यूशन पर अधिक ध्यान देना है।

ऑफिस रेंट में हुई वृद्धि दिखाती है कि मुंबई में प्रीमियम ग्रेड के ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ रही है और यह लगातार 13वीं तिमाही है, जब ऑफिस स्पेस में सालाना आधार पर स्थिर वृद्धि देखने को मिली है।

मुंबई की ऑफिस स्पेस वॉल्यूम वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में 0.18 मिलियन स्क्वायर मीटर रही है। इसमें सालाना आधार पर 27 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (रिसर्च, एडवाइजरी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और वैल्यूएशन) गुलाम जिया ने कहा, "मुंबई के कमर्शियल सेक्टर में स्थिरता निर्विवाद है। यह वृद्धि एक अच्छे और परिपक्व बाजार का संकेत देती है जहां उच्च-गुणवत्ता वाले ग्रेड ए स्थान की मांग मजबूत बनी हुई है, जो मुंबई को एक प्रमुख कमर्शियल हब होने की पुष्टि करता है।"

इस तिमाही में शहर में 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट के नए ऑफिस स्पेस का निर्माण हुआ, जो निर्माण कार्यों के पूरा होने में सालाना 94 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है।

--आईएएनएस

एबीएस/