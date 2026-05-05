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मुंबई के गोराई बीच पर तीन साल का अंधेरा खत्म, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और बीएमसी ने 2.5 किमी क्षेत्र को किया रोशन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 02:05 PM

मुंबई, 5 मई (आईएएनएस)। अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के सहयोग से गोराई बीच के 2.5 किलोमीटर लंबे हिस्से को रोशन कर दिया है, जिससे इस लोकप्रिय समुद्र तट पर लगभग तीन साल से चला आ रहा अंधेरा खत्म हो गया है।

बोरीवली वेस्ट स्थित इस बीच पर लंबे समय से स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं, जिसके कारण सूर्यास्त के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जाती थीं और शाम के समय लोगों की आवाजाही भी सीमित हो जाती थी, जबकि यहां रोज बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।

पहले इस इलाके में लाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन कठिन समुद्री भू-भाग के कारण वे सफल नहीं हो सके। यहां चट्टानी और रेतीली सतह के साथ-साथ अधिक खारापन होने के कारण पोल और भूमिगत केबल तेजी से खराब हो जाते थे।

इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के मीरा-भायंदर डिवीजन ने बीएमसी के साथ मिलकर एक खास और टिकाऊ लाइटिंग समाधान तैयार किया, जो समुद्री वातावरण की कठिन परिस्थितियों को सहन कर सके।

इस परियोजना के तहत पूरे क्षेत्र में 90 स्ट्रीट लाइट पोल लगाए गए हैं। इसके लिए हाई-डेंसिटी पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) पाइप स्लीव्स, मजबूत कंक्रीट फाउंडेशन और भूमिगत केबल्स के लिए विशेष सुरक्षा डक्टिंग जैसी इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, ताकि जंग लगने से बचाव हो सके।

सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत इंसुलेटेड केबलिंग और कई अर्थिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा 5.25 मीटर ऊंचे पोल पर विशेष डिजाइन वाले ब्रैकेट लगाए गए हैं, ताकि पूरे असमान इलाके में समान रूप से रोशनी मिल सके।

मेंटेनेंस के लिए लैडर-आधारित सिस्टम भी शुरू किया गया है, जिससे सर्विस रोड की कमी के बावजूद भारी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी।

नई लाइटिंग व्यवस्था के बाद गोराई बीच अब ज्यादा सुरक्षित और सुलभ सार्वजनिक स्थल बन गया है। इससे दृश्यता बेहतर हुई है, निगरानी आसान हुई है और शाम के समय यहां आने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।

इस विकास का स्वागत करते हुए गोराई गांव पंचायत के सरपंच रोसी डी'सूजा ने कहा, "कई वर्षों से स्थानीय लोग और पर्यटक इस बीच पर सूर्यास्त के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता जताते थे। रोशनी की कमी से आवाजाही और आजीविका पर असर पड़ता था। अब पूरे तटीय क्षेत्र में रोशनी होने से यह हमारे समुदाय के लिए बड़ी राहत है।”

उन्होंने आगे कहा, "हम अदाणी इलेक्ट्रिसिटी और बीएमसी के प्रयासों की सराहना करते हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर की समस्या का समाधान सोच-समझकर और टिकाऊ तरीके से किया। इस परियोजना ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों का भरोसा फिर से बढ़ाया है।"

वहीं, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के एक प्रवक्ता ने कहा, "गोराई बीच कई वर्षों तक अंधेरे में रहा, क्योंकि यहां का भू-भाग और पर्यावरण काफी चुनौतीपूर्ण था। बीएमसी के साथ मिलकर हमने ऐसा समाधान तैयार करने पर ध्यान दिया, जो इन परिस्थितियों में भी टिकाऊ साबित हो सके।"

उन्होंने आगे कहा, "नई इंजीनियरिंग तकनीकों और कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से हमने इस कठिन इलाके को एक सुरक्षित और आकर्षक सार्वजनिक स्थान में बदल दिया है, जो नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने और लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

--आईएएनएस

डीबीपी

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