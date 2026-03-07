LPG Cylinder Price Hike India : एलपीजी की कीमत 60 रुपए बढ़ी, कमर्शियल सिलेंडर 114.5 रुपए महंगा

नई दिल्ली: तेल कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है। शनिवार को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, नई दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए कर दी गई है, जो पहले 853 रुपए थी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक साल से भी कम समय में यह दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी प्रति यूनिट 114.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, हाल में वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेजी मध्य पूर्व में सैन्य तनाव के बढ़ने के बाद आई है। इस संघर्ष ने ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है और वैश्विक तेल व गैस मार्गों में आपूर्ति स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं।

एलपीजी कीमतों में यह बढ़ोतरी ऊर्जा बाजार में व्यापक अस्थिरता के बीच आई है, क्योंकि हाल के हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है।

इसी बीच, पीएसयू तेल कंपनियों ने पुष्टि की है कि पेट्रोल और डीजल के स्टॉक पर्याप्त हैं। इससे पहले पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर अफवाहें भी फैली थीं।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) ने शुक्रवार को फ्यूल की कमी की अफवाहों को खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद बताया।

बीपीसीएल ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "भारत की एनर्जी सप्लाई भरोसेमंद और मजबूत बनी हुई है, जिसमें काफी पेट्रोलियम रिजर्व और बिना रुकावट वाली सप्लाई चेन हैं।" कंपनी ने कहा, "कुछ इलाकों में पेट्रोल और डीजल की कमी की कुछ अफवाहें हैं, जो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। फ्यूल की उपलब्धता को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है।"

कंपनी ने आगे कहा, "बीपीसीएल पूरी तरह से कार्यरत है और सभी ग्राहकों के लिए सुचारू ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने में प्रतिबद्ध है।"

इसी बीच, आईओसीएल ने कहा कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में रिपोर्टें बेबुनियाद हैं। कंपनी ने कहा, "भारत के पास काफी फ्यूल स्टॉक है और आपूर्ति व वितरण सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं।"

कंपनी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आईओसीएल देशभर में निर्बाध ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे घबराएं नहीं और फ्यूल स्टेशनों पर भीड़ न लगाएं। सही जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक सोर्स पर ही भरोसा करें।"

--आईएएनएस