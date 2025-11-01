अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

LPG Price: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के घट गए दाम, 6.50 रुपए तक कम हुई कीमतें

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता, घरेलू गैस के दामों में कोई बदलाव नहीं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 01, 2025, 11:48 AM
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के घट गए दाम, 6.50 रुपए तक कम हुई कीमतें

नई दिल्ली: नए महीने की शुरुआत के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपडेट कर दी हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 6.50 रुपए तक की कटौती की गई है, जिसके साथ अलग-अलग शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पहले के मुकाबले सस्ता हो गया है।

एलपीजी सिलेंडर की यह नई दरें आज से ही लागू हो चुकी हैं।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर एलपीजी सिलेंडर के नए रेट्स अपडेट कर दिए गए हैं।

चार महानगरों की बात करें तो दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 1,595.50 रुपए से 5 रुपए घटकर 1,590.50 रुपए हो गया है।

इसी तरह, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 1547 रुपए से 5 रुपए घटकर 1,542 रुपए हो गया है।

कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 1700.50 रुपए से 6.5 रुपए घटकर 1,694 रुपए और चेन्नई में 1754.50 रुपए से 4.50 रुपए घटकर अब 1750 रुपए हो गया है।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट्स कम होने का सीधा लाभ रेस्टोरेंट्स, होटल और कैटरिंग सर्विस से जुड़े व्यवसायों को मिलता है।

इससे पहले, बीते महीने 1 अक्टूबर को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। चार महानगरों में सिलेंडर की कीमतें 16.5 रुपए तक बढ़ गई थीं। देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 15.50 रुपए, मुंबई में 15.50 रुपए, कोलकाता और चेन्नई में 16.50 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

वहीं, दूसरी ओर फिलहाल घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए कीमत दिल्ली में 853 रुपए, मुंबई में 852.50 रुपए, कोलकाता में 879 रुपए और चेन्नई में 868.50 रुपए बनी हुई है। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इस वर्ष अप्रैल में बदलाव हुआ था, जब कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई थी।

 

 

 

Delhi newsNovember RatesCommercial CylinderFuel Price UpdateOil CompaniesLPG PriceDomestic Gas

Related posts

Loading...

More from author

Loading...