लाल निशान में बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 519 अंक टूटा

मुंबई, 4 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी दिन कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच लाल निशान में बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 519.34 अंक या 0.62 प्रतिशत गिरकर 83,459.15 स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स 165.70 अंक या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के बाद 25.597.65 स्तर पर बंद हुआ।

निफ्टी बैंक 250.20 अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के बाद 57,827.05 स्तर पर बंद हुआ।

कारोबार के अंत में निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 250.20 अंक या 0.42 प्रतिशत की गिरावट के बाद 60,037.20 स्तर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 152.50 अंक या 0.82 प्रतिशत की गिरावट के बाद 18,360.90 स्तर पर बंद हुआ।

सेक्टोरल आधार पर निफ्टी ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल और रियल्टी लगभग सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए।

मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार कमजोर वैश्विक संकेतों और आईटी, मेटल, पावर सेक्टर में बड़े पैमाने पर बिकवाली की वजह से लाल निशान में बंद हुआ। जहां एक ओर छुट्टियों की वजह से छोटे कारोबारी हफ्ते के बाद निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर रहा, वहीं, एफआईआई ने भी लगातार चौथे सेशन में अपनी बिकवाली जारी रखी।

एक्सपर्ट्स के अनुसार, "भारत के मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और बेहतरीन जीएसटी कलेक्शन शामिल है। यह लगातार आर्थिक गति को दिखाता है और आने वाली तिमाहियों में कमाई में बढ़ोतरी को समर्थन देगा। हमें उम्मीद करते हैं कि निवेशक आगे चलकर ट्रेंड में सुधार की उम्मीद में 'बाय ऑन डिप्स' की रणनीति अपनाते रहेंगे।"

इस बीच, सेंसेक्स पैक में पावरग्रिड, इटरनल, टीएमपीवी, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, बीईएल, एलएंडटी, एनटीपीसी, आईटीसी, और इंफोसिस टॉप लूजर्स रहे। वहीं, टाइटन, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम और एसबीआई टॉप गेनर्स रहे।

सुबह बाजार ने सत्र की शुरुआत सपाट चाल के साथ की थी। सुबह करीब 9 बजकर 34 मिनट पर सेंसेक्स 162.84 अंक या 0.19 प्रतिशत के नुकसान के साथ 83,815.65 पर कारोबार कर रहा था। जबकि, निफ्टी 50 इंडेक्स 58.40 अंक या 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,704.95 पर बना हुआ था।

--आईएएनएस

एसकेटी/