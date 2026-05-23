लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मजबूत हुआ रुपया, डॉलर के मुकाबले 63 पैसे चढ़कर 95.73 पर बंद

नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। भारतीय रुपया शुक्रवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मजबूत हुआ और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 63 पैसे की बढ़त के साथ अस्थायी रूप से 95.73 पर बंद हुआ।

घरेलू मुद्रा को कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, स्थानीय शेयर बाजारों में सकारात्मक माहौल और अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हस्तक्षेप की उम्मीदों से समर्थन मिला।

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 96.30 प्रति डॉलर पर खुला और दिनभर इसमें तेज मजबूती देखने को मिली।

कारोबार के दौरान रुपया 95.30 के उच्च स्तर और 95.68 के निचले स्तर तक पहुंचा, इसके बाद यह 95.73 पर बंद हुआ। इससे पहले गुरुवार को रुपया अपने रिकॉर्ड निचले बंद स्तर से 50 पैसे मजबूत होकर 96.36 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

एक विश्लेषक ने कहा, "यह सुधार मुख्य रूप से आरबीआई की सक्रिय दखलअंदाजी के कारण हुआ है। आरबीआई ने यूएसडी/आईएनआर बाय-सेल स्वैप की घोषणा की थी। इसके अलावा भू-राजनीतिक तनाव में कमी आने से आयातित कमोडिटी की कीमतों में नरमी आई है।"

फॉरेक्स बाजार के जानकारों ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की टिप्पणी के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा। उन्होंने संकेत दिया था कि ईरान से जुड़े मुद्दे पर कूटनीतिक प्रयास सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

इस बयान से वैश्विक ऊर्जा बाजार में संभावित व्यवधान को लेकर चिंताएं कम हुईं, जिससे रुपए समेत उभरते बाजारों की मुद्राओं को राहत मिली।

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट और भारतीय शेयर बाजार की मजबूती से भी रुपए को समर्थन मिला।

बेंचमार्क शेयर सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 231.99 अंक चढ़कर 75,415.35 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 64.60 अंक बढ़कर 23,719.30 पर पहुंच गया।

हालांकि, बाजार विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि भू-राजनीतिक घटनाक्रम अब भी रुपए के लिए बड़ा जोखिम बने हुए हैं।

एक विश्लेषक ने कहा, "फिलहाल निकट अवधि में रुपए का रुख सकारात्मक बना हुआ है। आरबीआई का हस्तक्षेप बाजार में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने और निवेशकों का भरोसा बहाल करने में अहम भूमिका निभा रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "निकट अवधि में रुपया 95.00 से 95.90 के दायरे में रह सकता है।"

--आईएएनएस

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