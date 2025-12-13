खुदरा महंगाई के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक, अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक : एक्सपर्ट

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। नवंबर में खुदरा महंगाई दर के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक रहे हैं और अर्थव्यवस्था के लिए यह सकारात्मक है। यह बयान शुक्रवार को एक्सपर्ट की ओर से दिया गया।

पावर गिल्ट ट्रेजरीज के डायरेक्टर विनीत नाहटा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि खुदरा महंगाई दर नवंबर में 0.71 प्रतिशत रही है। हालांकि, यह अक्टूबर की महंगाई दर 0.25 प्रतिशत से 0.46 प्रतिशत अधिक है, लेकिन अभी भी महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत से अधिक कम है।

उन्होंने आगे कहा कि महंगाई दर कम होना अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा है। यह ग्रोथ के लिए काफी सकारात्मक स्थिति है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया कि नवंबर में शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर 1.40 प्रतिशत रही है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 0.10 प्रतिशत रही है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में खाद्य महंगाई दर -3.91 प्रतिशत रही है। ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर -4.05 प्रतिशत है, जबकि शहरी इलाकों में खाद्य महंगाई दर -3.60 प्रतिशत रही है।

नवंबर में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले अनाज की कीमत में 0.10 प्रतिशत, मांस और मछली की कीमत में 2.50 प्रतिशत, अंडों की कीमत में 3.77 प्रतिशत, दूध और उससे जुड़े उत्पादों की कीमतों में 2.45 प्रतिशत, ऑयल और फैट की कीमतों में 7.87 प्रतिशत, फलों की कीमतों में 6.87 प्रतिशत, चीनी और उससे जुड़े उत्पादों की कीमतों में 4.02 प्रतिशत और गैर अल्कोहल पेय पदार्थों की कीमतों में 2.92 प्रतिशत का इजाफा देखा गया है।

दूसरी तरफ सब्जियों की कीमतों में 22.20 प्रतिशत, दालों और उससे जुड़े उत्पादों की कीमतों में 15.86 प्रतिशत और मसालों की कीमतों में 2.89 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के सवाल पर नाहटा ने कहा कि आने वाले दिनों में इस पर अधिक स्पष्टता आ जाएगी। गुरुवार को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी कहा था कि मार्च तक सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी और रेट्स आ जाएंगे।

