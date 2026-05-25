क्वाड बैठक में शामिल होने के लिए जापानी विदेश मंत्री भारत पहुंचेंगे आज

नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत पहुंचेंगे। क्वाड के अलावा वो भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित बैठक में भी शामिल होंगे। मोतेगी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए क्वाड बैठक के प्रति खासा उत्साह व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि इसके नतीजे बेहतरीन होंगे।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, मोतेगी 25-26 मई 2026 को भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे और सोमवार शाम करीब 4:30 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल-3 पर पहुंचेंगे।

इसके बाद शाम 7 बजे उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से हैदराबाद हाउस में होगी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

दौरे के दूसरे दिन यानी 26 मई को सुबह करीब 8:45 बजे क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की फैमिली फोटो सेशन का आयोजन किया गया है, इसका वो हिस्सा बनेंगे। इसके तुरंत बाद सुबह 9 बजे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। बैठक में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

बैठक के बाद सुबह 9:50 बजे संयुक्त प्रेस बयान जारी किया जाएगा। दौरे के दौरान जापान के विदेश मंत्री शाम करीब 4:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक कार्यालय सेवा तीर्थ में मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को लेकर अहम बातचीत हो सकती है।

अपने सभी कार्यक्रमों के बाद जापानी विदेश मंत्री शाम 6 बजे भारत से रवाना होंगे।

भारत दौरे को लेकर मोतेगी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने इसकी जानकारी एक्स पोस्ट के जरिए भी दी। उन्होंने लिखा, " सोमवार से मैं भारत की राजधानी दिल्ली की यात्रा पर रहूंगा, जहां मैं जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक (क्वाड) में भाग लूंगा।"

उन्होंने आगे कहा कि क्वाड एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से ये चारों देश, साझा मूल्यों के आधार पर, “मुक्त और खुला इंडो-पैसिफिक” (एफओआईपी) को साकार करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाते हैं।

क्वाड की पहली बैठक को याद करते हुए उन्होंने कहा, " दरअसल, पहली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक सितंबर 2019 में आयोजित हुई थी, और उस समय मैंने भी विदेश मंत्री के रूप में इसमें भाग लिया था। टेलीफोन वार्ताओं सहित यह मेरी चौथी भागीदारी होगी और लगभग पांच वर्षों बाद मैं फिर से इस बैठक में शामिल हो रहा हूं।"

मोतेगी ने उम्मीद जताई कि विदेश मंत्रियों की बैठक में, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक बदलावों के बीच, चारों देशों के विदेश मंत्री वैश्विक परिस्थितियों पर रणनीतिक और स्पष्ट विचार रखेंगे, ताकि हमारी सोच और दृष्टिकोण में बेहतर सामंजस्य स्थापित हो सके।

--आईएएनएस

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