अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने नागालैंड के लिए 645 करोड़ रुपए के विकास पैकेज का अनावरण किया

Dec 06, 2025, 04:02 AM

कोहिमा, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक्ट ईस्ट विजन' से प्रेरित केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने शुक्रवार को नागालैंड में 645 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री गुरुवार को नागालैंड के तीन दिवसीय दौरे पर दीमापुर पहुंचे। इस दौरान सिंधिया ने राज्य के लिए एक प्रमुख विकास पैकेज का अनावरण किया। इस दिन 202 करोड़ रुपए से अधिक की पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन और लगभग 443 करोड़ रुपए की नई पहलों की आधारशिला रखी गई, जिससे कुल निवेश 645 करोड़ रुपए से अधिक हो गया।

भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में रणनीतिक संपर्क बढ़ाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के तहत, प्रमुख सड़क गलियारों को मजबूत करने और प्रमुख मार्ग उन्नयन के माध्यम से हवाई अड्डों से जुड़ी कनेक्टिविटी में सुधार पर विशेष जोर दिया गया है।

पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए सिंधिया ने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति पर नए सिरे से जोर देने से पूरे क्षेत्र में विकास को गति मिली है, इससे विकास पथ को नया आकार मिला है और बुनियादी ढांचे के निर्माण में अभूतपूर्व गति आई है।

सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि नागालैंड की युवा और महत्वाकांक्षी आबादी में न केवल राज्य की प्रगति को गति देने की क्षमता है, बल्कि भारत की समग्र विकास गाथा में भी महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री द्वारा उद्घाटन की गई 202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में 24.46 करोड़ रुपए की लागत से 132 केवी सब-स्टेशन अपग्रेड, नागराजन (दीमापुर), 20 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय सुविधाओं के साथ शिक्षक प्रशिक्षण और परीक्षा केंद्र, 18.95 करोड़ रुपए की लागत से 190 स्कूलों में आईसीटी अवसंरचना शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य, खेल, नवाचार, ऊर्जा और प्रमुख सड़क विकास को कवर करते हुए लगभग 443 करोड़ रुपए की दस नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

जिन अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनमें फोमचिंग-लोंगडिंग रोड (20.9 किमी, 58 करोड़ रुपए), थिजामा-चीथु एयरपोर्ट रोड (18.24 किमी, 42.6 करोड़ रुपए), खोनोमो-एनएच-29 रोड वाया दजुद्जा नदी (9.15 किमी, 26.5 करोड़ रुपए), और एमलोई-घुके जंक्शन रोड (13.70 किमी, 29.8 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी

