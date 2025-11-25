केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इजरायल दौरे से द्विपक्षीय रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को मिली मजबूती

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 20-22 नवंबर की अपनी तीन दिवसीय इजराइल यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत-इजरायल रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई उच्च स्तरीय बैठकें कीं।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने इजरायल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत, वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच, कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिचर के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इसके अलावा, वे इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिले।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने इजरायल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ एफटीए को लेकर चर्चा की। चर्चा में भारत-इजरायल मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इसके अलावा, उन्होंने इजरायल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों और इजरायल में भारतीय कामगारों के लिए अवसरों पर चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने इजरायल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिचर के साथ इजरायल की लॉन्ग-टर्म फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, सीड-इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर वॉटर-रियूज में लीडरशिप को लेकर चर्चा की।

अपने इजरायल दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत-इजरायल बिजनेस फोरम और सीईओ मंच में भाग लिया, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी देखी गई। आयोजन में 250 से ज़्यादा बी2बी बैठकें भी आयोजित की गईं।

अपने संबोधन केंद्रीय मंत्री गोयल ने टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक, वॉटर टेक, रक्षा, साइंस एंड टेक, फिनटेक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, फार्मास्यूटिकल्स और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में भारत की अपार संभावनाओं पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री गोयल के साथ 60 से अधिक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने इजरायल में कुछ स्थलों का भी दौरा किया। जिसके साथ पेरेस सेंटर फॉर पीस एंड इनोवेशन में इनोवेशन, चेक प्वाइंट में साइबर सिक्योरिटी लीडरशिप, शीबा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा में प्रगति और कृषि-फार्म दौरे के दौरान सस्टेनेबल फार्मिंग की बेस्ट प्रैक्टिस की जानकारी ली गई।

--आईएएनएस

एसकेटी/