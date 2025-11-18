केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत-न्यूजीलैंड एफटीए पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय बैठक में हुए शामिल

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले के साथ प्रस्तावित भारत-न्यूजीलैंड एफटीए पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देश के मंत्रियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को लेकर प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों की ओर से स्वीकारा गया कि हालिया राउंड की बातचीत का परिणाम ठोस प्रगति के रूप में देखा गया। कई एलिमेंट्स पर काम पूरा हो गया है और समझौते के शीघ्र और पारस्परिक रूप से संतोषजनक समापन की ओर एक स्पष्ट समझ बनी है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया है, जो कि 49 प्रतिशत की शानदार वृद्धि को दर्शाता है।

दोनों पक्षों की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार प्रवाह को बढ़ाएगा, बल्कि निवेश संबंधों को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा यह एफटीए सप्लाई चेन को मजबूत करने और दोनों देशों में उद्योगों के लिए एक ट्रांसपेरेंट, स्थिर और पूर्वानुमानित फ्रेमवर्क भी प्रदान करेगा।

दोनों देश के मंत्रियों की ओर से एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी साझेदारी के प्रति साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। दोनों की ओर से विश्वास व्यक्त किया कि मुक्त व्यापार समझौते में सेवाओं, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसरों को पेश करने की क्षमता है।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने टॉड मैक्ले के साथ खासदार क्रीड़ा महोत्सव में डॉक्टर्स के लिए एक स्पेशल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने एक्स पर लिखा, "मैंने मेरे मित्र और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले के साथउत्तरी मुंबई में खासदार क्रीड़ा महोत्सव में डॉक्टरों के लिए विशेष क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया।"

उन्होंने आगे लिखा, "हमने आदिवासी नृत्यों और मल्लखंब जैसे हमारे पारंपरिक खेलों के प्रदर्शन का भी आनंद उठाया। यह खेल की भावना, सांस्कृतिक गौरव और भारत और न्यूजीलैंड के बीच गहरी होती दोस्ती का एक यादगार उत्सव रहा।"

