केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पंजाब के मुख्यमंत्री ने की मुलाकात, हाईवे प्रोजेक्ट्स पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को राज्य में लंबे समय से लंबित राजमार्ग और फ्लाईओवर परियोजनाओं के जल्द पूरा होने का आश्वासन दिया।

इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में मखू, आदमपुर और भवानीगढ़ शामिल हैं।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मान ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित फाजिल्का-फिरोजपुर कॉरिडोर जैसी रणनीतिक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग भी उठाई। साथ ही उन्होंने वर्षों से अटकी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने भवानीगढ़-कोटशमीर सड़क के चार लेन निर्माण को भी मंजूरी देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा बरनाला-बाजाखाना और मलेरकोटला-बरनाला कॉरिडोर के विस्तार पर भी सहमति बनी है। इसे पंजाब की कनेक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों और सुरक्षा के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री मान ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पंजाब सरकार के 'सड़क सुरक्षा फोर्स' के काम की सराहना की, जिसे सड़क हादसों में जान बचाने और सुरक्षित यातायात के लिए शुरू किया गया है।

उन्होंने अमृतसर के वल्लाह फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के देरी से पूरा होने का मुद्दा भी उठाया और जल्द पूरा करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट एनएचएआई द्वारा दिया गया था और इसे 15 सितंबर 2023 तक पूरा होना था, लेकिन कई बार समय बढ़ाए जाने के बावजूद काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वर्तमान में इसकी प्रगति करीब 76 प्रतिशत है और नई समय सीमा 30 अप्रैल 2026 तय की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉरिडोर अमृतसर एयरपोर्ट को श्री हरमंदिर साहिब से जोड़ता है और यहां भारी ट्रैफिक रहता है, जिसमें वीआईपी आवाजाही भी शामिल है। परियोजना में देरी से जाम, सुरक्षा जोखिम और लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

एक अन्य मुद्दे में उन्होंने बठिंडा-मलोट रोड पर गिद्दड़बाहा के हुसेनर चौक फ्लाईओवर पर व्यू कटर लगाने की आवश्यकता भी उठाई, जो एनएचएआई के तहत आता है।

--आईएएनएस

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