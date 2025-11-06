अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नीति आयोग द्वारा आयोजित इवेंट में गरीबी कम करने में भारत की प्रगति पर डाला प्रकाश

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 06, 2025, 03:15 PM

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कतर में दूसरे वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट में नीति आयोग द्वारा आयोजित एक साइड इवेंट में भाग लिया।

केंद्रीय मंत्री मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, "मैंने कतर के दोहा में दूसरे वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट में नीति आयोग द्वारा आयोजित 'पाथवेज आउट ऑफ पॉवर्टी : इंडियाज एक्सपीरियंस इन एम्पावरिंग द लास्ट माइल' पर साइड इवेंट में हिस्सा लिया।"

केंद्रीय मंत्री ने इवेंट को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गरीबी कम करने में भारत की शानदार प्रगति पर प्रकाश डाला।

उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, "हमारी लक्षित वेलफेयर स्कीम की प्रभावशीलता और कुशल और इंक्लूसिव लास्ट-माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका के बारे में जानकारी साझा की।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें यह देखकर बेहद खुशी हुई कि भारत की उपलब्धियों को दक्षिण एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के पार्टनर्स ने ग्लोबल साउथ में सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन मॉडल के तौर पर लिया गया।

एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे दूसरे वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट के साइडलाइन में, रोमानिया के लेबर, फैमिली, यूथ और सोशल सॉलिडेरिटी मिनिस्टर, पेट्रे-फ्लोरिन मनोले; कतर की सोशल डेवलपमेंट और फैमिली मिनिस्टर, बुथैना बिन्त अली अल जाबर अल नुऐमी और रशियन फेडरेशन के लेबर और सोशल अफेयर्स मिनिस्टर एंटोन कोट्याकोव के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में भी शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री मांडविया ने लिखा, "हमारी बातचीत एफिशिएंट लास्ट-माइल सर्विस डिलीवरी के लिए डिजिटल इनोवेशन में बेस्ट प्रैक्टिस साझा करने पर केंद्रित थी। मैंने सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को मजबूत करने और इंटरनेशनल यूथ मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत के ई-श्रम और एनसीएस पोर्टल को मजबूत प्लेटफॉर्म के तौर पर हाईलाइट किया।"

इसके अलावा, वे कतर में आईएलओ द्वारा आयोजित ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस के स्पॉटलाइट सेशन में शामिल हुए। इस सेशन में केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय को बेहतर बनाने और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया।

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...