केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया 4 से 6 नवंबर तक दोहा में डब्ल्यूएसएसडी-2 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 4 से 6 नवंबर 2025 तक कतर के दोहा में आयोजित होने वाले दूसरे वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट (डब्ल्यूएसएसडी-2) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे ।

मंत्रालय के अनुसार, डॉ. मांडविया समिट ओपनिंग प्लेनरी मीटिंग में भाग लेंगे, भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देंगे और दुनिया भर के लीडर्स के साथ दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन को अपनाने में शामिल होंगे।

वे 'स्ट्रेंथनिंग द थ्री पिलर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट: पावर्टी इरैडिकेशन, फुल एंड प्रोडक्टिव एंप्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल और सोशल इंक्लूजन' विषय पर हाई-लेवल राउंड टेबल को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अपने संबोधन में समावेशी और डिजिटल रूप से सक्षम विकास की ओर भारत की परिवर्तनकारी यात्रा पर प्रकाश डालेंगे।

केंद्र के अनुसार, भारत वैश्विक मंच पर एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, जिसने गरीबी उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में 2011 और 2023 के बीच 24.8 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया, जिससे 2022-23 में अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या घटकर केवल 2.3 प्रतिशत रह गई।

भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गया है, जिससे 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभ मिला है। भारत की भागीदारी का एक प्रमुख आकर्षण नीति आयोग द्वारा 5 नवंबर 2025 को आयोजित एक अतिरिक्त कार्यक्रम होगा। इस सत्र में गरीबी उन्मूलन, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के विस्तार में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा।

मंत्रालय का कहना है कि इस कार्यक्रम में ब्राजील, मालदीव और आईएलओ सहित अंतरराष्ट्रीय साझेदार भी शामिल होंगे। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री मांडविया सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर आईएलओ द्वारा प्रायोजित मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम में भी भाग लेंगे।

