केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन करेंगे।

यह जानकारी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने गुरुवार को दी।

तीन दिवसीय इवेंट का आयोजन केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

इस वर्ष की थीम 'अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस' है, जिसमें सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस पर फोकस किया जाएगा।

मुख्य कॉन्फ्रेंस से पहले, मंत्रालय ने गुरुवार को गुरुग्राम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन) जयदीप ने की। इसमें गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे सहित वरिष्ठ अधिकारियों और हितधारकों ने भाग लिया।

हरियाणा सरकार और जीएमआरएल के सहयोग से शहरी परिवहन संस्थान (भारतीय) द्वारा आयोजित यूएमआई कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन 2025 में आठ तकनीकी सत्र, आठ गोलमेज बैठकें और दो पूर्ण सत्र होंगे। इस कार्यक्रम में शहरी परिवहन प्रणालियों को अधिक कुशल, समावेशी और टिकाऊ बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग लेंगे।

वहीं, कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान जयदीप ने कहा कि इस वर्ष के आयोजन का फोकस सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस के माध्यम से शहरी गतिशीलता को सशक्त बनाना है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006, राज्यों और नगर स्तर पर क्षमता विकास पर बल देती है, ताकि शहरी परिवहन से जुड़ी उभरती चुनौतियों का समाधान किया जा सके और समाज के सभी वर्गों के लिए समान एवं सतत परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा सके।

कार्यक्रम के समापन पर डॉ. चंद्रशेखर खरे ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के पीछे का विजन शहरी मोबिलिटी में सुधार के लिए व्यावहारिक और मापनीय समाधानों की पहचान करना है, ताकि नागरिकों के लिए यात्रा के समय और लागत में कमी आ सके।

