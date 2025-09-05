केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम पीएसयू की वित्तीय प्रगति की समीक्षा की

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार एवं विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने गुरुवार को बीएसएनएल, टीसीआईएल और आईटीआई लिमिटेड जैसी प्रमुख टेलीकॉम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के तिमाही वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की। यह बैठक इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति, मुनाफा, टर्नओवर और भविष्य की विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई।

बैठक के दौरान तीन मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें टैक्स के बाद लाभ, कारोबार की प्रगति और भविष्य की विकास रणनीतियां शामिल थीं।

तीनों कंपनियों ने संतोषजनक प्रगति दिखाई, जो देशभर में डिजिटल कनेक्टिविटी और सतत विकास की दिशा में मिलकर किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है।

बैठक की सबसे बड़ी खासियत रही बीएसएनएल की वित्तीय वापसी, जिसने लगभग 18 वर्षों में पहली बार लगातार दो तिमाहियों में मुनाफा दर्ज किया है।

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का लाभ मिला। चौथी तिमाही में 280 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के 849 करोड़ रुपए के घाटे से काफी बेहतर है।

इस शानदार सुधार से बीएसएनएल के वार्षिक घाटे में 58 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो अब घटकर 2,247 करोड़ रुपए रह गया है।

टीसीआईएल ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 17 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की है और उसका मुनाफा पिछले साल की तुलना में दोगुना हो गया है।

आईटीआई लिमिटेड ने इस वित्तीय वर्ष में 4323 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में दो गुना से अधिक है। इसके साथ ही कंपनी ने सकारात्मक ईबीआईटीडीए भी दर्ज किया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

यह समीक्षा बैठक पिछले महीने दिल्ली में आयोजित मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) बैठक की अगली कड़ी थी, जिसमें देशभर के 32 टेलीकॉम सर्किल्स के सीजीएम ने अपनी-अपनी योजनाएं प्रस्तुत की थीं।

सिंधिया ने बीएसएनएल की वापसी की सराहना करते हुए कहा, "यह प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सशक्त बनाने और भारत की टेलीकॉम क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

उन्होंने बीएसएनएल, टीसीआईएल और आईटीआई से नवाचार, उत्कृष्ट सेवा और टिकाऊ व्यावसायिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को साकार करने में सरकार के मजबूत समर्थन को दोहराया।

