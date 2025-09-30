अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

केंद्र सरकार ने यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति की

Sep 30, 2025

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में आशीष पांडे और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रमुख के रूप में कल्याण कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दोनों नियुक्तियां तीन साल की अवधि के लिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी।

पांडे वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल के कार्यकाल के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ का कार्यभार संभालेंगे।

इसी प्रकार, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार, जुलाई में एम.वी. राव के सेवानिवृत्त होने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ का पदभार ग्रहण करेंगे।

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने 30 मई को इन शीर्ष पदों के लिए पांडे और कुमार की सिफारिश की थी। ब्यूरो का नेतृत्व कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा ने किया।

इससे पहले, सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को तीन साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था।

मुर्मू की नियुक्ति को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भी मंजूरी दे दी है और यह 9 अक्टूबर से प्रभावी होगी। वह एम. राजेश्वर राव का स्थान लेंगे, जिनका विस्तारित कार्यकाल 8 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है।

वर्तमान में, वह आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और पर्यवेक्षण विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं।

नियमों के अनुसार, आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर होने चाहिए, जिनमें से एक वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली से, दो बैंक के अंदर से, और एक अर्थशास्त्री हो।

अन्य डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता और टी. रबी शंकर हैं।

वर्तमान डिप्टी गवर्नर राव पांच साल से इस पद पर हैं। 2020 में, उन्हें तीन साल के कार्यकाल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। 2023 और 2024 में, उन्हें दो बार एक-एक साल का सेवा विस्तार दिया गया।

