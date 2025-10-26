केंद्र सरकार का लक्ष्य 2047 तक लगभग 350 एयरपोर्ट्स बनाने का है : राममोहन नायडू

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस) । केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने शनिवार को दिल्ली को इंटरनेशनल एविएशन हब में बदलने के प्लान पर मुहर लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2047 तक लगभग 350 एयरपोर्ट्स बनाने का है।

केंद्रीय मंत्री नायडू ने शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट के रेनोवेटेड टर्मिनल 2 (टी 2) का उद्घाटन किया। यह रेनोवेटेड टर्मिनल 2 (टी 2) रविवार से यात्रियों के लिए शुरू हो होने जा रहा है। टी 2 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करीब 40 वर्ष पहले बनाया था, वहीं रेनोवेशन काम के चलते यह टर्मिनल इस वर्ष अप्रैल से ही बंद था। टर्मिनल 1.5 करोड़ यात्रियों को संभालने की वार्षिक क्षमता रखता है।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी भारत में 164 एयरपोर्ट्स संचालन में हैं और सरकार 200 नए एयरपोर्ट जोड़ने का लक्ष्य रखती है। हालांकि, उन्होंने देश में अधिक से अधिक एयरक्राफ्ट को लाना एक बड़ी चुनौती बताया।

केंद्रीय मंत्री नायडू ने एनडीटीवी प्रोफिट से एक खास बातचीत में कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट 120 मिलियन कैपेसिटी का टारगेट रखता है। अकेले टी2 के एक्सपेंशन से 15 मिलियन सीट एक्स्ट्रा कैपेसिटी पूरी होने की उम्मीद है।

उन्होंने सरकार की कोशिशों को लेकर पैसेंजर-सेंट्रिक फोकस पर जोर देते हुए कहा, "हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हम यात्रियों को ही सबसे ऊपर रख रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाना है।"

केंद्रीय मंत्री नायडू ने एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर केंद्र सरकार की विशेषज्ञता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, हमने बीते 10 वर्षों में इतने सारे एयरपोर्ट्स बना चुके हैं कि अब हम इसके एक्सपर्ट बन चुके हैं।

इस बीच, दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में टर्मिनल 2 के संचालन में वापस आने की जानकारी दी गई।

दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से एक पोस्ट में लिखा गया, "फ्यूचर रेडी टर्मिनल 2 एक्शन में वापस आ गया है।"

--आईएएनएस

एसकेटी/