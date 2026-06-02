केंद्र ने सेबी के दो पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे

नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। सरकार ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) में दो पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की है।

Read More

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डीईए की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि चयनित उम्मीदवारों के पास सरकार के अतिरिक्त सचिव के बराबर वेतन प्राप्त करने या आवास और वाहन सुविधाओं को छोड़कर 5 लाख रुपए प्रति माह के समेकित वेतन का विकल्प होगा।

मौजूदा समय में बाजार नियामक संस्था में चार पूर्णकालिक सदस्य हैं जिनमें अमरजीत सिंह, कमलेश चंद्र वर्शनी, संदीप प्रधान और के.वी.आर. मूर्ति शामिल हैं।

सिंह और वर्शनी का तीन साल का कार्यकाल सितंबर में समाप्त होने वाला है, हालांकि, दोनों 65 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा के अधीन पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ-साथ प्रतिभूति बाजार, कानून, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखांकन, प्रशासन या संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवारों की तलाश कर रही है।

बाजार नियामक के रूप में सेबी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कहा कि 20 वर्षों से अधिक के पेशेवर अनुभव और 45-60 वर्ष की आयु वर्ग के उम्मीदवार वांछनीय हैं।

सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के आवेदकों से पिछले पांच वर्षों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर), सतर्कता मंजूरी, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और यदि कोई दंड लगाया गया हो तो उसका विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।

अधिसूचना में कहा गया है, “पूर्णकालिक सदस्य नियुक्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, पद पर बने रहेंगे, बशर्ते कि वे 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) के बाद पद पर नहीं रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।”

नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (एफएसआरएएससी) की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी, जो उन उम्मीदवारों की भी पहचान और सिफारिश कर सकती है जिन्होंने औपचारिक रूप से आवेदन नहीं किया है।

पूर्णकालिक सदस्य सेबी के वरिष्ठ नेतृत्व का हिस्सा होते हैं और नीति निर्माण, बाजार विनियमन, प्रवर्तन, जांच और पूंजी बाजार विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

--आईएएनएस

एबीएस