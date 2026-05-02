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केंद्र ने रेलवे और मेट्रो की क्षमता व सुरक्षा बढ़ाने के लिए 895 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 03:12 PM

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने मेट्रो रेल सिस्टम को मजबूत करने और रेलवे पुलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 895.30 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सरकार के अनुसार, कुल राशि में से 671.72 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कोलकाता मेट्रो के नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर की पावर सप्लाई सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मंजूर किए गए हैं।

इन कार्यों में 291.06 करोड़ रुपए की लागत से सात नए ट्रैक्शन सबस्टेशन बनाए जाएंगे, साथ ही एस्प्लेनेड से कवी सुभाष के बीच मौजूदा सबस्टेशनों का विस्तार और अपग्रेड किया जाएगा।

इसके अलावा, कुछ ऊंचे (एलीवेटेड) सेक्शन में बिजली सिस्टम को 11 केवी से बढ़ाकर 33 केवी किया जाएगा।

1980 के दशक में निर्मित कोलकाता मेट्रो को उस समय इस तरह डिजाइन किया गया था कि ट्रेनें लगभग 5 मिनट के अंतराल पर चल सकें।

मंत्रालय ने कहा कि इन अपग्रेड के बाद ट्रेनें अब सिर्फ 2.5 मिनट के अंतराल पर चल सकेंगी, जिससे यात्रियों की संख्या और सेवा दोनों में काफी सुधार होगा।

इसके अलावा, 223.58 करोड़ रुपए का एक और प्रोजेक्ट दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन में पुलों को मजबूत करने के लिए मंजूर किया गया है। इसमें मधुकुंडा और दामोदर के बीच 'ब्रिज नंबर 520' के दोनों ट्रैकों पर नई संरचना का निर्माण और ट्रैक से जुड़े अन्य काम शामिल हैं।

सरकार के अनुसार, मौजूदा दामोदर पुल का निर्माण क्रमशः डाउनलाइन के लिए 1903 और अपलाइन के लिए 1965 में किया गया था, जो काफी पुराना हो चुका है, इसलिए इसकी नींव और ढांचे को फिर से बनाने की जरूरत है।

यह रेल सेक्शन आसनसोल और टाटानगर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण माल ढुलाई मार्ग है, जहां कोयले का भारी ट्रैफिक रहता है।

इस प्रोजेक्ट से सुरक्षा, भरोसेमंद संचालन और कार्यक्षमता में सुधार होगा, साथ ही दुर्गापुर-आसनसोल क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

केंद्र सरकार ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स रेलवे के आधुनिकीकरण, बेहतर सुरक्षा और बढ़ती परिवहन मांग को पूरा करने की दिशा में उठाए गए बड़े कदमों का हिस्सा हैं।

--आईएएनएस

डीबीपी

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