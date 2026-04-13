अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

केंद्र की कैफे 2027 नियमों में ढील देने की तैयारी, ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगी राहत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 13, 2026, 02:42 PM

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। सरकार कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (कैफे) नियमों में 2027-2032 में ढील देने की तैयारी कर रही है। इससे घरेलू ऑटो इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। यह जानकारी एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में दी गई।

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) के सहयोग से ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए संशोधित ड्राफ्ट में सरकार ने कठोर लक्ष्य निर्धारण के बजाय चरणबद्ध तरीके से सख्ती लागू करने का दृष्टिकोण अपनाया है। इस प्रस्ताव में अनुपालन का दायरा कम करने का प्रावधान है, जिससे भारी वाहनों को पहले मिलने वाला लाभ कम हो जाएगा।

कैफे 2027, भारत की फ्लीट-स्तरीय ईंधन अर्थव्यवस्था रोड मैप का तीसरा चरण है, जिसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल क्षेत्र को देश के व्यापक जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है।

रिपोर्ट में कहा गया कि कैफे 2027 के तहत नियमों को एक अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा और वित्त वर्ष 32 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, कैफे 2027 के नए ड्राफ्ट में सितंबर 2025 में आए ड्राफ्ट की तुलना में नियमों में काफी छूट दी गई है। उत्सर्जन वक्र को एक नए ढलान सूत्र के साथ पुनः समायोजित किया गया है - जो वित्त वर्ष 28 में 0.00158 निर्धारित किया गया है और वित्त वर्ष 32 तक घटकर 0.00131 हो जाएगा - जिससे पहले प्रस्तावित की तुलना में ईंधन की खपत थोड़ी अधिक हो सकती है।

ड्राफ्ट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए सुपर क्रेडिट भी शामिल हैं, जिससे फ्लीट-स्तर के उत्सर्जन की गणना करते समय उन्हें कई वाहनों के रूप में गिना जा सकेगा। प्रस्तावित ढांचे के तहत प्लग-इन हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड वाहनों को उच्च गुणक मिलने की उम्मीद है।

निर्माताओं के बीच क्रेडिट ट्रेडिंग की भी अनुमति दी गई है, जिससे कार निर्माताओं को अनुपालन दायित्वों के प्रबंधन में अतिरिक्त लचीलापन मिलेगा।

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुपालन न करने पर बड़े निर्माताओं पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लग सकता है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड क्रेडिट व्यवस्था उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन बन जाती है।

इसके अतिरिक्त, प्रति वर्ष 1,000 से कम यूनिट उत्पादन करने वाले विशिष्ट निर्माताओं को अनुपालन आवश्यकताओं से छूट दी गई है, जिससे छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले खिलाड़ियों को राहत मिली है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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