कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बेमौसमी बारिश-ओलावृष्टि से फसल नुकसान की समीक्षा के दिए निर्देश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री ने अधिकारियों को संबंधित राज्यों के अधिकारियों से संपर्क करने और भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की जानकारी जुटाने का निर्देश दिया है।

बयान में कहा गया है कि चौहान ने प्रभावित राज्यों के किसानों को आश्वासन दिया है कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। शिवराज सिंह ओलावृष्टि और भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के मुद्दे पर संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे।

उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं सहित खड़ी रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा है।

उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में 4,053.11 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे 14,207 किसान प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, ललितपुर जिला सबसे अधिक प्रभावित है, यहां 1,650.75 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं और 3,142 किसान प्रभावित हुए हैं। ललितपुर में मार्च में लगभग 118.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश लगभग 30.3 मिमी होती है। ललितपुर के अलावा, सहारनपुर में भी फसल का नुकसान हुआ है, जहां 11 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसमें पांच गांवों के लगभग 44 किसान शामिल हैं।

इसी तरह, पंजाब में बेमौसम भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने गेहूं की कटाई को बाधित कर दिया है, जिससे किसानों में गंभीर चिंता पैदा हो गई है क्योंकि फसल पकने के अंतिम चरण में पहुंच गई है।

राज्य के कई हिस्सों में गेहूं की फसल पक चुकी है और शेष क्षेत्रों में पकने के अंतिम चरण में है। लेकिन खेतों में अधिक बारिश के कारण कटाई में देरी हो रही है। किसानों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण कटाई मशीनों को चलाना मुश्किल हो गया है।

भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह प्रतिकूल मौसम उत्पन्न हुआ है। पश्चिमी हवाओं के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में अचानक बारिश हो रही है।

--आईएएनएस

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