किस सामान पर कितनी होगी बचत, नेक्स्ट-जेन जीएसटी के फायदे ऐसे करें चेक : माईगव प्लेटफॉर्म

Sep 06, 2025, 10:20 AM

नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं। हालांकि, हर किसी के जेहन में एक सवाल बना ही हुआ है कि नेक्स्ट-जेन जीएसटी से आखिर किस सामान पर कितनी बचत होगी। नागरिकों के इसी सवाल का जवाब सरकार से जुड़ने और सुशासन में योगदान देने वाले नागरिक-केंद्रित मंच 'माईगव' की ओर से दिया गया है।

माईगव ने शनिवार को नेक्स्ट-जेन जीएसटी से हर सामान पर होने वाली बचत को लेकर जानकारी दी। माईगव की ओर से जीएसटी के साथ बचत को लेकर जानकारी देने वाली वेबसाइट के बारे में बताया गया है।

माईगव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "नेक्स्ट-जेन जीएसटी आ गया है! लेकिन सोच रहे हैं कि आप कितनी बचत कर सकते हैं?"

प्लेटफॉर्म की ओर से आगे लिखा गया है कि ग्राहक अपने सामान को कार्ट में ऐड करने के साथ कीमतों में अंतर को खुद ही जांच सकते हैं।

इसके लिए ग्राहकों को 'सेविंग्सविदजीएसटीडॉटइन' पर क्लिक कर अपनी पसंद और जरूरत के सामान को कार्ट में डालना होगा। इसके बाद कार्ट पर 'बेस प्राइस', 'सेलिंग प्राइस अंडर वैट' और 'सेलिंग प्राइस अंडर नेक्स्ट-जेन जीएसटी' कैटेगरी के तहत सामान के तीन अलग-अलग रेट देखे जा सकेंगे। जीएसटी सुधार के तहत, जिन वस्तुओं के जीएसटी रेट को शून्य कर दिया गया है, उन्हें ग्राहक बेस प्राइस पर ही खरीद सकेंगे।

इसके अलावा, माईगव की ओर से नागरिकों को एक क्यूआर की सुविधा भी दी गई है, जिसे स्कैन कर 'सेविंग्सविदजीएसटी' वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकेगा।

वेबसाइट पर ग्राहकों को किसी भी सामान को स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ चुनने का विकल्प मिलता है। कैटेगरी के तहत, फूड, स्नैक, हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन और लाइफस्टाइल आइटम्स के विकल्प दिए गए हैं। उदाहरण के लिए अगर फूड आइटम से दूध को चुन कर, कार्ट में ऐड किया जाता है तो 60 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमत वैट के साथ 63.6 रुपए और नेक्स्ट-जेन जीएसटी के तहत 60 रुपए ही नजर आएगी।

