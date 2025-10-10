अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

करवा चौथ पर गिरे सोने के दाम, चांदी हुई महंगी

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। करवा चौथ पर सोने की कीमतों में हजार रुपए से अधिक की कमी देखी गई, जबकि चांदी की कीमत बढ़कर 1.64 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गई है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, 24 कैरेट के सोने की कीमत कम होकर 1,21,525 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, इससे पहले यह गुरुवार को 1,22,629 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,104 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट को दर्शाता है।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,11,317 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 1,12,328 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम घटकर 91,144 रुपए हो गया है, जो कि पहले 91,972 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

सोने के साथ चांदी की कीमत में भी तेजी देखी गई है और यह ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई है। चांदी का दाम 4,950 रुपए बढ़कर 1,64,500 रुपए प्रति किलो था।

आईबीजेए की ओर से सोने और चांदी की कीमतों को दिन में दो बार सुबह और शाम अपडेट किया जाता है। वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी दर्ज की गई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.66 प्रतिशत बढ़कर 1,21,287 रुपए और चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1.54 प्रतिशत बढ़कर 1,48,573 रुपए थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। कॉमैक्स पर सोना की कीमत करीब 0.77 प्रतिशत बढ़कर 4,003 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 2.25 प्रतिशत बढ़कर 48.22 डॉलर प्रति औंस पर थी।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में एनालिस्ट, मानव मोदी ने कहा कि सोना और चांदी की कीमतों में नया ऑल-टाइम हाई लगने के बाद गिरावट देखी गई है। इसकी वजह इजरायल और हमास के बीच सीजफायर होने से दोनों कीमती घातुओं की कीमतों में गिरावट आना है।

यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि इजराइल और गाजा युद्धविराम समझौते के पहले चरण पर पहुंच गए हैं और दोनों देश सीमाओं से पीछे हटने और बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं।

इस घटनाक्रम से डॉलर सूचकांक भी हाल के निचले स्तरों से मजबूत होकर 100 के करीब पहुंच गया, जिससे सोने और चांदी की बढ़त सीमित हो गई। हालांकि, अमेरिका में शटडाउन समाप्त होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

