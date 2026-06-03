केनरा बैंक वित्त वर्ष 2027 में बॉन्ड के माध्यम से 8,500 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाएगा

नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। सरकारी क्षेत्र के केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के दौरान डेट के माध्यम से 8,500 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। बैंक ने अपने कैपिटल आधार को मजबूत करने और भविष्य में कारोबार बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है।

Read More

सरकारी बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसके बोर्ड ने बेसल III के अनुरूप एडिशनल टियर I (एटी1) बॉन्ड के माध्यम से 4,500 करोड़ रुपए तक और बेसल III के अनुरूप टियर II बॉन्ड के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपए तक जुटाने को मंजूरी दे दी है।

बाजार की स्थितियों और नियामकीय स्वीकृतियों के अधीन, वित्त वर्ष 2027 के दौरान फंड जुटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

यह निर्णय बैंक की 2 जून को हुई बोर्ड बैठक में लिया गया। प्रस्तावित पूंजी निवेश का उद्देश्य बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति में सुधार करना और बढ़ती लोन मांग के बीच लोन विस्तार को समर्थन देने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करना है।

फंड जुटाने के ऐलान से पहले, केनरा बैंक के शेयर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 1.13 प्रतिशत बढ़कर 129.40 रुपए पर बंद हुए।

यह फंड जुटाने की योजना बैंक में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन के दौरान सामने आई है। इस सप्ताह की शुरुआत में, केनरा बैंक ने घोषणा की कि ब्रजेश कुमार सिंह ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है।

सिंह का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2029 तक या सरकार के अगले आदेश तक जारी रहेगा।

केनरा बैंक में शामिल होने से पहले, उन्होंने इंडियन बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने कॉर्पोरेट ऋण, खुदरा बैंकिंग, मानव संसाधन और रणनीतिक संचालन से संबंधित जिम्मेदारियां संभालीं।

यह पूंजी जुटाने की घोषणा बैंक के मार्च तिमाही के नतीजों के बाद आई है, जिसमें परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार के बावजूद मुनाफे पर दबाव दिखा।

केनरा बैंक ने मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए 4,505 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.9 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है, जिसका मुख्य कारण अन्य आय में कमी है।

तिमाही के दौरान शुद्ध ब्याज आय में वार्षिक आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 9,809 करोड़ रुपए रही।

इस बीच, बैंक का एनपीए अनुपात पिछली तिमाही के 2.08 प्रतिशत से सुधरकर 1.84 प्रतिशत हो गया।

शुद्ध एनपीए दिसंबर तिमाही के 0.45 प्रतिशत की तुलना में 0.43 प्रतिशत रहा।

--आईएएनएस

एबीएस