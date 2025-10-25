अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

कनाडा के विज्ञापन पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ट्रेड को लेकर रोकी बातचीत

Oct 25, 2025, 06:08 AM

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के एक विज्ञापन को देखकर इतना भड़क उठे कि उसके साथ ट्रेड पर जारी बातचीत पर तत्काल रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर इसकी जानकारी दी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, "रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखाधड़ी से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो कि फेक है। इस विज्ञापन में रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नकारात्मक बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह विज्ञापन 75,000,000 डॉलर का था।"

उन्होंने लिखा, "ऐसा सिर्फ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के फैसलों में दखल देने के लिए किया गया। टैरिफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनके इस घटिया हरकत के आधार पर, कनाडा के साथ सभी व्यापारिक वार्ताएं समाप्त की जाती हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।"

इस विज्ञापन की वजह से अमेरिका और कनाडा के बीच फिर से विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच भी तनाव बढ़ता नजर आया था।

कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार की फंडिंग पर विज्ञापन को रिलीज किया गया। इस विज्ञापन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के 1987 के एक भाषण के ऑडियो का इस्तेमाल किया गया।

इसे लेकर रीगन फाउंडेशन की तरफ से कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति के भाषण के इस्तेमाल के लिए उनसे अनुमति नहीं ली गई थी। फाउंडेशन ने आरोप लगाया कि इसे भ्रामक तरीके से एडिट किया गया है, इसलिए वे कानूनी कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं।

जिस ऑडियो क्लिप को लेकर इतना बवाल मचा है, उसमें पूर्व राष्ट्रपति रीगन टैरिफ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं, नौकरियां छीनते हैं और उपभोक्ता पर बोझ डालते हैं।

इस ऑडियो क्लिप का इस्तेमाल करके कनाडा ने जो विज्ञापन निकाला, उसमें ट्रंप के टैरिफ का विरोध है। कनाडा ने दावा किया कि ट्रंप का 25-35 फीसदी टैरिफ आर्थिक आत्महत्या है, जो कनाडा-अमेरिका व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा पर 35 फीसदी आयात शुल्क लागू किया है। इसके साथ ही अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते के तहत इसमें कुछ वस्तुओं पर छूट भी दी गई। वहीं, मेटल और ऑटोमोबाइल सेक्टरों पर अलग-अलग टैरिफ लागू है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

